От коронавируса вылечилась беременная женщина из Самарканда

28-летняя беременная женщина из Самаркандской области прибыла чартерным рейсом в город Ташкент из Турции 26 марта этого года и была помещена на карантин, сообщает Минздрав.

Когда была обнаружена коронавирусная инфекция, ее перевели в родильный комплекс № 3. 32-недельный плод в настоящее время развивается нормально. После эффективного лечения недавние исследования показали, что у пациентки уже нет коронавирусной инфекции.

Степень, в которой внимание уделяется лечению пациентов с коронавирусом в нашей стране, можно оценить по объему выздоровления больных. В то же время основным фактором этих успехов является качество лечения нашими врачами в соответствии с международными стандартами. Следует отметить, что особое внимание уделяется лечению и беременных женщин с коронавирусом.

В частности, выздоровела еще одна пациентка-недавно родившая женщина с коронавирусом, поступившая в роддом № 3 города Ташкента. С участием представителей Министерства здравоохранения 38-летнюю женщину из Наманганской области, как и первую больную, проводили в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Она родила 31 марта нынешнего года в Ташкентском городском перинатальном центре. Когда у матери выявили коронавирусную инфекцию, на машине скорой медицинской помощи ее доставили в родильный комплекс № 3. У ребенка не выявлена инфекция.