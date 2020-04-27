» » » Еще 24 человека вылечились, всего вылечившихся - 789 человек! 7-из Самаркандской области
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  • 27 апрель 2020 10:04
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Еще 24 человека вылечились, всего вылечившихся - 789 человек! 7-из Самаркандской области

Вчера в нашей стране от коронавируса излечились по 7 человек из Самаркандской и Сурхандарьинской областей и по 5 человек из Бухарской и Андижанской областей.

 

Еще 24 человека вылечились, всего вылечившихся - 789 человек! 7-из Самаркандской области

 

 

Ответственные лица из областных управлений здравоохранения проводили их на реабилитацию. Всего в Узбекистане полностью излечились от коронавирусной инфекции 789 человек. 

 

По состоянию на 27 апреля 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1887.

 

Подготовлено УзА совместно с Отделом по связям с общественностью

Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

 


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