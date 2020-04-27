Еще 24 человека вылечились, всего вылечившихся - 789 человек! 7-из Самаркандской области

Вчера в нашей стране от коронавируса излечились по 7 человек из Самаркандской и Сурхандарьинской областей и по 5 человек из Бухарской и Андижанской областей.

Ответственные лица из областных управлений здравоохранения проводили их на реабилитацию. Всего в Узбекистане полностью излечились от коронавирусной инфекции 789 человек.

По состоянию на 27 апреля 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1887.

Подготовлено УзА совместно с Отделом по связям с общественностью

Министерства здравоохранения Республики Узбекистан