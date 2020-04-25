Шаги против домашнего насилия

В мировом сообществе очень много семейных пар, которые остаются вместе, хотя отношения их не удовлетворяют. Есть, безусловно, множество причин, по которым они не разрывают связи и не заканчивают отношения. В большинстве случаев главной причиной являются дети.

Дильфуза Мамаева из Иштыханского района Самаркандской области замужем уже 25 лет. За годы совместного брака с законным супругом женщина не раз хотела оборвать брачные узы. Но, каждый раз ее останавливала мысль о дальнейшей судьбе детей, а у нее их шесть.

Несостоятельность главы семейства, отсутствие грамотности и ответственности, низкий уровень семейного бюджета в конечном итоге приводили к разногласиям, зачастую, скандалам с рукоприкладством.

Семья Мамаевых состоит в списке малообеспеченных семей махалли «Г. Гуляма». Ежемесячно она получает материальную и спонсорскую помощь. Кроме того, двум старшим дочерям со стороны государства выплачиваются денежные пособия за инвалидность.

Сами супруги занимаются поденной работой, нередко нанимаются уборщиками. Семейной чете приходится экономить на всем, чтобы как-то прокормить детей. На почве бедности отношения между супругами не складывались, ссоры и конфликты усиливались из-за нехватки денежных ресурсов.

-Я не могу развестись с мужем, да и жить вместе становится уже невыносимо,- говорит Д.Мамаева. –Бытовые скандалы и драки начались с первых дней нашего совместного брака. Я все время терплю его упреки, притеснения, давление. Когда некуда больше идти, то ты вынужден терпеть. И родители уже не в том возрасте, чтобы прокормить меня и шестерых детей.





На фоне карантина супружеская пара еще больше разругалась, жизненные проблемы обострились как никогда. Безвыходность в данном случае стала серьезным поводом для очередного скандала. Чтобы защитить себя и детей, женщина обратилась в районное отделение внутренних дел с просьбой о предоставлении ей защитного ордера.

Для изучения и исполнения обращения пострадавшей сотрудник Иштыханского РОВД, старший инспектор по делам женщин лейтенант М. Примова побывали в доме заявительницы и передали гражданке Д. Мамаевой соответствующие копии документа.

В нашей стране надежная защита прав, свобод и законных интересов женщин от угнетения и насилия находится под особым контролем.Важно отметить, выдача защитных ордеров предусмотрена в постановлении Правительства Узбекистана «О мерах по совершенствованию системы защиты женщин и девушек от притеснения и насилия». Принятым документом определен порядок выдачи органами внутренних дел защитного ордера пострадавшим женщинам, а также предоставления его копии лицам, совершившим насилие.

Старший инспектор М. Примова пояснила, что ордер может обязать лицо, совершившее насилие или притеснение, компенсировать моральный ущерб, а также расходы женщины по лечению, получению консультаций, размещению в специальные центры оказания помощи.

Зарина Хакбердиева