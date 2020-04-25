 Живописная природа Самарканда

Самарканд представляется туристам восточным сказочным городом — городом мечетей, медресе и минаретов. Это действительно так, но мало кто знает, что древний город окружен горами и стоит только покинуть пределы города, как тут же совершенно невероятные яркие пейзажи предстают перед глазами народа.

Фото Евгения Романенко





Горы Миранкуля— невероятно живописная природная достопримечательность. Они находятся в 30 км к юго-западу от Самарканда.

Миранкуль является старейшим местом горного отдыха вокруг Самарканда. Неподалеку расположен ряд крупных детских оздоровительных лагерей, а также платные зоны отдыха для семей и отдельных туристов. Можно забираться в горы, купаться в бассейнах, готовить еду и многое другое. Каждый посетитель данного места может погрузиться в мир живописной природы, отвлекаясь от городской суеты.

Пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.