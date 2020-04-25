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  • 25 апрель 2020 17:24
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Живописная природа Самарканда

Самарканд представляется туристам восточным сказочным городом — городом мечетей, медресе и минаретов. Это действительно так, но мало кто знает, что древний город окружен горами и стоит только покинуть пределы города, как тут же совершенно невероятные яркие пейзажи предстают перед глазами народа.

 

Живописная природа Самарканда

 Живописная природа Самарканда

 Фото Евгения Романенко


Горы Миранкуля— невероятно живописная природная достопримечательность. Они находятся в 30 км к юго-западу от Самарканда.

 

Миранкуль является старейшим местом горного отдыха вокруг Самарканда. Неподалеку расположен ряд крупных детских оздоровительных лагерей, а также платные зоны отдыха для семей и отдельных туристов. Можно забираться в горы, купаться в бассейнах, готовить еду и многое другое. Каждый  посетитель  данного места может  погрузиться в мир живописной природы, отвлекаясь от городской суеты. 

 

Живописная природа Самарканда

 

Пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.


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