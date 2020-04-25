В Самарканде выздоровел первый пациент, зараженный коронавирусом, и его дети

Свыше 1800 зараженных коронавирусом по всей стране, только в Самаркандской области, по последним данным Минздрава, 43. Цифры заболеваемости серьезные, официально зарегистрирована смерть восьми человек по Узбекистану. Но, тем не менее, растут и показатели выздоровевших людей. Так, в Самарканде 4 пациента с коронавирусом были полностью вылечены. Двое из пациентов были мужчинами, а двое - несовершеннолетними.

фото zarnews

25 апреля их выписали из Самаркандской инфекционной больницы,- сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения. Две недели больные получали все необходимое лечение. Отправиться домой самаркандцам разрешили только после сдачи анализ.

Все заболевшие, которые проходили лечение, будут находиться на диспансерном наблюдении по месту жительства.

- Сначала я заболел сам, потом заразил двух детей, - говорит первый пациент в Самарканде с коронавирусом. – Благодаря усилиям врачей, помощи правительства все мы здоровы. У нас все еще есть родственники среди тех, кого лечат. Я желаю им всем преодолеть эту болезнь.

фото zarnews

Пациентов больницы, которые вылечились от коронавируса, провожали аплодисментами. Больше всего выздоровевшие были в фокусе внимания представителей средств массовой информации.

-Первостепенная задача при борьбе с инфекцией-самозащита,- рассказывает еще один выписанный больной.- Правила должны соблюдаться. Тот факт, что вся семья больна, заставляет глубоко задуматься, сбивает с толку. Поэтому советам врачей следует строго следовать. Они не только лечили нас лекарствами, но и подбадривали нас, позволяли не впадать в состояние паники и стресса. Это самое важное в преодолении болезни.

- Работы, проводимые в нашей стране против этого вируса, проводились и в Самарканде, - говорит доктор медицинских наук С. Вафокулов. - Впервые за 50 лет моей работы в областной инфекционной больнице мы столкнулись с такой пандемией. Тем не менее, врачи не потеряли самообладания, они четко и ответственно выполняют свои обязанности. В настоящее время пациенты с коронавирусом в Самарканде чувствуют себя хорошо, тяжелых больных, находящихся в критическом состоянии, нет. С инфекцией также борется и 80-летняя женщина с хронической болезнью. Поначалу ее состояние оценивалось как тяжелое. Систематическая помощь оказывалась пациентам благодаря привлечению в клинику высококвалифицированных врачей других специальностей, а также постоянным контактам со специалистами из столицы и зарубежья. На днях будут выписаны еще несколько пациентов.





Согласно последним данным Министерства здравоохранения, число инфицированных по Самаркандской области по состоянию на 25 апреля составляет 43 человека, 4 вылечившихся. На карантине находятся 5113 человек, из которых 743 -под медицинским наблюдением в больнице. Об этом пишет Зарафшон