Новое назначение в ГУП "Мароканд Обод"

В соответствии с решением хокима г. Самарканда Насимов Шерхон Якубович назначен директором Государственного унитарного предприятия "Мароканд Обод" при Самаркандском городском хокимияте.

Он заменил Бакижонова Исломбека Исмоиловича, который Указом Президента Республики Узбекистан был назначен заместителем председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан.

До сих пор Ш.Я.Насимов работал бухгалтером, заместителем директора Государственного унитарного предприятия «Мароканд Обод», имеет высшее образование, по специальности экономист, окончил Термезский государственный университет.

Пресс-служба городского хокимията