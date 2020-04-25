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  • 25 апрель 2020 15:59
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Новое назначение в ГУП "Мароканд Обод"

В соответствии с решением хокима г. Самарканда Насимов Шерхон Якубович назначен директором Государственного унитарного предприятия "Мароканд Обод" при Самаркандском городском хокимияте.

 

Новое назначение в ГУП "Мароканд Обод"

 

Он заменил Бакижонова Исломбека Исмоиловича, который Указом Президента Республики Узбекистан был назначен заместителем председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан.

 

До сих пор Ш.Я.Насимов работал бухгалтером, заместителем директора Государственного унитарного предприятия «Мароканд Обод», имеет высшее образование, по специальности экономист, окончил Термезский государственный университет.

 

Пресс-служба городского хокимията


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