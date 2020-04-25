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  • 25 апрель 2020 11:41
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Задержаны лица намеревавшиеся сбыть «гашиш» во время карантина

20 апреля 2020 года в ходе мероприятия, проведенного сотрудниками УКД ОВД города Самарканда, на улице Дагбитской  с поличным при сбыте 1,5 грамм наркотического средства "гашиш” за 1.300.000 сум были задержаны вступившие в предварительный сговор 57-летний Б.А. и 29-летний Д.С. Наркотические средства были изъяты в установленном порядке в качестве вещественных доказательств.

 

Задержаны лица намеревавшиеся сбыть «гашиш» во время карантина Задержаны лица намеревавшиеся сбыть «гашиш» во время карантина

 

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД города Самарканд а было возбуждено уголовное дело по п. "б” ч.3 ст.273 Уголовного кодекса (Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт). Б.А. и Д.С. предъявлено обвинение по соответствующим статьям и избрана мера пресечения в виде "заключения под стражу”.

 

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан


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