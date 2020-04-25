Какие изменения ожидаются по улице Орзу Махмудова?

В целях дальнейшего развития туристского потенциала Самаркандской области, подготовки региона к проведению престижных международных мероприятий и приему большего количества гостей из зарубежных стран в сентябре минувшего году Кабинетом Министров РУз было принято соответствующее постановление. В четвертом пункте говорится о создании специализированной территории по развитию гастрономического туризма по улице Орзу Махмудова с привлечением частных инвесторов.Хоким области вместе с рабочей группой ознакомился с ходом работ.

Зарина Амритдинова