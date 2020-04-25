» » » В работе по ремонту дороги на улице Афросиеб выявлены недостатки
﻿
  • 25 апрель 2020 9:19
  • 64

В работе по ремонту дороги на улице Афросиеб выявлены недостатки

"Ох, уж эти дороги, сел за руль и поскакал”. Пожалуй, этот анекдот можно применить к некоторым  дорогам нашего города. Несмотря на то, что на их ремонт выделяются немалые средства различным ответственным организациям, их состояние оставляет желать лучшего. На дороге протяженностью 1 654 метров по улице Афросиеб города Самарканда с сентября прошлого года идет ремонт. Были обновлены подземные инженерные коммуникации. Люки смотровых колодцев, ремонтные вставки и дождеприемники должны изготовляться в соответствии с современными требованиями  ГОСТ  по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. Но, судя  по качеству работ, о подобных правилах здесь и не слышали.
 
 
Зарина Амритдинова

Похожие статьи:
﻿
В Самарканде ремонтируют дороги, используя современные технологии

В Самарканде ремонтируют дороги, используя современные технологии

Общество / Новости Самарканда
﻿
Обновленные дороги Самарканда теперь могут выдержать 20-тонные грузовики

Обновленные дороги Самарканда теперь могут выдержать 20-тонные грузовики

Общество / Новости Самарканда / ТОП
﻿
На улице Фирдавсий начался долгожданный ремонт

На улице Фирдавсий начался долгожданный ремонт

Общество / Новости Самарканда / ТОП
﻿
Дороги от Самарканда до Навои отремонтированы

Дороги от Самарканда до Навои отремонтированы

Общество / Новости Самарканда / ТОП
﻿
Дороги Самарканда: какие планы на их счет?

Дороги Самарканда: какие планы на их счет?

Общество / Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика