В работе по ремонту дороги на улице Афросиеб выявлены недостатки

"Ох, уж эти дороги, сел за руль и поскакал”. Пожалуй, этот анекдот можно применить к некоторым дорогам нашего города. Несмотря на то, что на их ремонт выделяются немалые средства различным ответственным организациям, их состояние оставляет желать лучшего.

На дороге протяженностью 1 654 метров по улице Афросиеб города Самарканда с сентября прошлого года идет ремонт. Были обновлены подземные инженерные коммуникации. Люки смотровых колодцев, ремонтные вставки и дождеприемники должны изготовляться в соответствии с современными требованиями ГОСТ по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. Но, судя по качеству работ, о подобных правилах здесь и не слышали.