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  • 24 апрель 2020 18:50
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Самаркандским детям ,родители которых находятся в иракских тюрьмах, оказана помощь

По поручению  Президента Шавката Мирзиеева в сотрудничестве с правительством Ирака и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) 64 ребенка граждан Республики Узбекистан, отбывающих наказание в иракских тюрьмах по разным причинам, были доставлены в нашу страну и переданы семьям близких родственников для воспитания.

 

Самаркандским детям ,родители которых находятся в иракских тюрьмах, оказана помощь

 

Среди прибывших авиарейсом ребят 10 из Самаркандской области. В Каттакурганском районе-6, в Тайлякском районе- 3, в Пайарыкском районе -1

 

Самаркандским детям ,родители которых находятся в иракских тюрьмах, оказана помощь

 

Во время глобальной пандемии коронавируса детям  оказана материальная и моральная поддержка со стороны Министерства народного образования Республики Узбекистан и детского фонда  ЮНИСЕФ.


В частности, финансовая помощь в размере 210 000 сумов оказана А.Т., проживающему  в реабилитационном центре поселка Фархад в городке Самарканде, 735 000 сумов А.Г., жителю махалли  «Чарогбон» в Тайлякском районе, 525 000 сумов Г.С., уроженцу Пайарыкского района.

 

Самаркандским детям ,родители которых находятся в иракских тюрьмах, оказана помощь

 

Кроме того, Министерство народного образования и организация ЮНИСЕФ работают над защитой здоровья сотрудников и учащихся 64 специальных школ-интернатов, домов «Мехрибонлик» № 1 и №10, которые продолжают  работать во время пандемии коронавируса, чтобы помочь в организации досуга детей. Предметы личной гигиены (5 видов), спортивный инвентарь (13 наименований) и учебные пособия (8 направлений), а также буклеты «COVID-19»  были переданы в дар.

 

Оловиддин ОЧИЛОВ,

Начальник отдела социальной защиты и поддержки детей

Самаркандского областного управления народного образования.


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