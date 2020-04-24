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  • 24 апрель 2020 12:53
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Домовладельцы также активно участвуют в благоустройстве территории канала в Самарканде

Члены рабочей группы по контролю сноса незаконных сооружений вокруг каналов, протекающих по городу Самарканду - заместитель городского хокима, начальник отдела по поддержке махали и семьи Б.Насриев, начальник городского управления юстиции Н.Камилов, начальник государственного унитарного предприятия «Тоза худуд» З.Юсупов и другие следят за процессом демонтажа незаконно построенных объектов над и вблизи канала «Оби Машхад» . Активное участие также принимают граждане окрестностей.

 

Домовладельцы также активно участвуют в благоустройстве территории канала в Самарканде

 

В частности, Мусин Улугов, владелец  дома 48 по ул. Зехний, на территории МСГ « Ибн Сино», выступил с инициативой помочь в углублении канала и благоустройстве. К добровольцу присоединились и другие жители махали.

 

Домовладельцы также активно участвуют в благоустройстве территории канала в Самарканде


Информационная служба Самаркандского городского отдела  по поддержке махали и семьи


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