Домовладельцы также активно участвуют в благоустройстве территории канала в Самарканде

Члены рабочей группы по контролю сноса незаконных сооружений вокруг каналов, протекающих по городу Самарканду - заместитель городского хокима, начальник отдела по поддержке махали и семьи Б.Насриев, начальник городского управления юстиции Н.Камилов, начальник государственного унитарного предприятия «Тоза худуд» З.Юсупов и другие следят за процессом демонтажа незаконно построенных объектов над и вблизи канала «Оби Машхад» . Активное участие также принимают граждане окрестностей.

В частности, Мусин Улугов, владелец дома 48 по ул. Зехний, на территории МСГ « Ибн Сино», выступил с инициативой помочь в углублении канала и благоустройстве. К добровольцу присоединились и другие жители махали.





Информационная служба Самаркандского городского отдела по поддержке махали и семьи