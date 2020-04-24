Жительнице Иштыханского района, пострадавшей от насилия и угнетения, выдан защитный ордер

В нашей стране надежная защита прав, свобод и законных интересов женщин от угнетения и насилия находится под особым контролем.

Жена Д. Мамаева, жительница махалли «Г. Гуляма» Иштыханского района, находилась под постоянным давлением. Женщина обратилась в районное отделение внутренних дел с просьбой о предоставлении ей защитного ордера.

Для изучения и исполнения поданного заявления сотрудник Иштыханского РОВД, старший инспектор по делам женщин лейтенант М. Примова побывали в доме заявительницы и передали гражданке Д. Мамаевой соответствующие копии документа.

Необходимо отметить, выдача защитных ордеров предусмотрена в постановлении Правительства Узбекистана «О мерах по совершенствованию системы защиты женщин и девушек от притеснения и насилия». Принятым документом определен порядок выдачи органами внутренних дел защитного ордера пострадавшим женщинам, а также предоставления его копии лицам, совершившим насилие.