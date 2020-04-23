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  • 23 апрель 2020 18:27
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В Ургуте открыто новое предприятие, создано 80 новых рабочих мест

В Ургутском районе Самаркандской области ООО «UR JEANS» запустило проект по производству джинсовой продукции на сумму 3,0 миллиона долларов.

 

В Ургуте открыто новое предприятие, создано 80 новых рабочих мест

 

Компания создала 80 новых рабочих мест и, как ожидается, будет производить продукцию на 5,4 миллиона долларов в год, готовая одежда на 1,6 миллиона  будет экспортирована в зарубежные страны.

 

На сегодняшний день из 70 проектов в Ургутской свободной экономической зоне начали производство 43 предприятия, создано более 3000 новых рабочих мест.

 

В Ургуте открыто новое предприятие, создано 80 новых рабочих мест

 

В первом квартале 2020 года эти предприятия произвели товаров на 220,0 млрд. сумов и экспортировали товаров на 6,6 млн. долларов США.

 

За прошедшее время текущего года запущено 2 проекта на сумму 3,0 млн. американских долларов, трудоустроено 350 человек.

 

Пресс-служба хокимията Ургутского района


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