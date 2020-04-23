В Ургуте открыто новое предприятие, создано 80 новых рабочих мест

В Ургутском районе Самаркандской области ООО «UR JEANS» запустило проект по производству джинсовой продукции на сумму 3,0 миллиона долларов.

Компания создала 80 новых рабочих мест и, как ожидается, будет производить продукцию на 5,4 миллиона долларов в год, готовая одежда на 1,6 миллиона будет экспортирована в зарубежные страны.

На сегодняшний день из 70 проектов в Ургутской свободной экономической зоне начали производство 43 предприятия, создано более 3000 новых рабочих мест.

В первом квартале 2020 года эти предприятия произвели товаров на 220,0 млрд. сумов и экспортировали товаров на 6,6 млн. долларов США.

За прошедшее время текущего года запущено 2 проекта на сумму 3,0 млн. американских долларов, трудоустроено 350 человек.

Пресс-служба хокимията Ургутского района