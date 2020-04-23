Облздрав изменил своё сообщение. Цифры заболевших уменьшились

Вчера наш сайт опубликовал информацию Самаркандского областного управления здравоохранения по количеству случаев заражения коронавирусом в Самаркандской области. согласно данным управления, по состоянию на 11:30 часов 22 апреля 2020 года число граждан, зафиксированных в Самарканде с коронавирусной инфекцией составило 79 человек.

Однако позже, облздрав сообщил: "Последние заключения специалистов показывают, что на данный момент у 15 проходящих лечение в областной инфекционной больнице пациентов официально подтвержден "Covid-19”. У 64 пациентов наблюдались признаки этого заболевания. На данный момент медицинская проверка продолжается".

P.s. Обращаем Ваше внимание, что все данные о коронавирусе в Самаркандской области, мы публикуем исключительно с согласованием пресс-службы Самаркандского областного управления здравоохранения и на основе их официальных сообщений.