Мобильная ярмарка в махалле «Раджабамин»

Во время карантина в связи с пандемией коронавируса самаркандские фермеры стараются обеспечить население качественными и доступными продуктами питания и сельскохозяйственной продукцией.

Продукция, выращенная на полях, предоставляется ​​покупателям непосредственно через мобильные торговые ярмарки в махаллях.

По инициативе Самаркандского районного отделения Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом при Кабинете министров в махалле «Раджабамин» организована ярмарка продовольственных и сельскохозяйственных товаров.

В частности, свою продукцию представили фермерские хозяйства "Зарафшан ноз-нематлари", "Зарнигор", "Дилшод Агро Мева", "Хасанджон ноз-нематлари". Продукты реализовывались населению по более низким ценам, чем на рынке: растительное масло объемом 5 л - 40 тысяч сумов, картофель - 4 тысячи сумов, морковь-1500, капуста, чеснок.

Также во время выставки хозяйства «Курбан Чорва», «Азимов Азим Чорвалари» и районное ветеринарное управление предоставили мясные продукты по 45 000 сумов за килограмм, яйца, посадочную продукцию и семена по низким ценам.

Информационная служба Самаркандского регионального отделения «Узагроинспекция».