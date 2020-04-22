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  • 22 апрель 2020 11:01
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Мобильная ярмарка в махалле «Раджабамин»

Во время карантина в связи с пандемией коронавируса самаркандские фермеры стараются обеспечить  население качественными и доступными продуктами питания и сельскохозяйственной продукцией.

 

Мобильная ярмарка в махалле «Раджабамин»

 

Продукция, выращенная на полях, предоставляется ​​покупателям непосредственно через мобильные торговые ярмарки в махаллях.

 

По инициативе Самаркандского районного отделения Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом при Кабинете министров в махалле «Раджабамин» организована ярмарка продовольственных и сельскохозяйственных товаров.

 

Мобильная ярмарка в махалле «Раджабамин»

 

В частности, свою продукцию представили фермерские хозяйства "Зарафшан ноз-нематлари", "Зарнигор", "Дилшод Агро Мева", "Хасанджон ноз-нематлари". Продукты реализовывались населению по более низким ценам, чем на рынке: растительное масло объемом 5 л  - 40 тысяч сумов, картофель - 4 тысячи сумов, морковь-1500, капуста, чеснок.

 

Также во время выставки хозяйства «Курбан Чорва», «Азимов Азим Чорвалари» и районное ветеринарное управление предоставили мясные продукты по 45 000 сумов за килограмм, яйца, посадочную продукцию и семена по низким ценам.

 

Информационная служба Самаркандского регионального отделения «Узагроинспекция».


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