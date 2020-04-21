В столице полностью выздоровел еще 21 пациент в возрасте от 67 до 11 лет. Среди выздоровивших 2 человека – из Самаркандской области

В настоящее время квалифицированные специалисты из всех стран, борющихся с пандемией коронавируса, единодушно подчеркивают, что карантин является наиболее важным фактором в предотвращении распространения коронавируса. Для врачей нашей страны также важно выявлять зараженных людей на ранней стадии, осуществлять быстрые и эффективные меры лечения.

В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в столице еще 21 пациент с коронавирусной инфекцией полностью выздоровел. С участием представителей Министерства здравоохранения их проводили в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Восемь выздоровевших прибыли в город Ташкент из России и были помещены на карантин в лагере "Сокол”, одна прибыла из Франции и еще одна – из Дубая (ОАЭ). После выявления коронавирусной инфекции они были госпитализированы в клинику НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний. Оставшиеся 11 заразились в результате контакта с больными с коронавирусной инфекцией.

Среди них 11 мужчин и 10 женщин.

Столичных жителей – 13; по 2 человека – из Самаркандской и Ферганской областей; и по одному - из Навоийской, Наманганской, Хорезмской и Ташкентской областей.

Среди них самой старшей 67 лет, а самому младшему 11 лет, сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.



Последние лабораторные исследования показали, что они выздоровели.

В этой клинике до настоящего времени было вылечено 29 пациентов, но теперь их количество достигло 50.

До настоящего времени по всей стране в общей сложности 334 пациента полностью излечились от коронавирусной инфекции.