Систему народного образования Самаркандской области проверяют на предмет расхищения более 6 миллиардов сумов

Исследование эффективности использования бюджетных средств в регионе выявило, что 4 миллиарда 259 миллионов сумов, выделенные областному управлению народного образования, были использованы не по назначению в результате нарушения закона «О государственных закупках». Об этом сообщает Daryo.uz.

Отсутствует оформление документов по приходу и расходу товарно-материальных ценностей, покупка продукции происходила по высоким ценам - всё это привело к финансовым ошибкам и недостаткам. Сумма ущерба составила 906 млн. сумов.





В связи с этим, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре провели предварительное расследование по 8 собранным документам, полученным региональными властями. Было доказано, что случаи, выявленные в ходе исследований в трех регионах, не являлись преступлением или были менее значительными.





Согласно дополнительным данным информационной службы прокуратуры Самаркандской области, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Было открыто административное дело с полным возмещением убытков, выявленных в ходе расследования. Собранные документы были направлены в административные суды. По пяти документам следствия возбуждено уголовное дело.





Из 6 миллиардов 174 миллионов сумов, выявленных экспертами Счетной палаты, 3 миллиарда 386 миллионов сумов были подтверждены в ходе проверки. Обеспечено изъятие 2 миллиардов 706 миллионов сумов. Ведется расследование ущерба 679 млн. сумов.