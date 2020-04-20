» » » Систему народного образования Самаркандской области проверяют на предмет расхищения более 6 миллиардов сумов
﻿
  • 21 апрель 2020 12:50
  • 197

Систему народного образования Самаркандской области проверяют на предмет расхищения более 6 миллиардов сумов

Исследование эффективности использования бюджетных средств в регионе выявило, что 4 миллиарда 259 миллионов сумов, выделенные областному управлению народного образования, были использованы не по назначению в результате нарушения закона «О государственных закупках».  Об этом сообщает Daryo.uz.

 

Систему народного образования Самаркандской области проверяют на предмет расхищения более 6 миллиардов сумов

 

Отсутствует оформление документов по приходу и расходу товарно-материальных ценностей,  покупка продукции происходила по высоким ценам - всё это привело  к финансовым ошибкам и недостаткам. Сумма ущерба составила 906 млн. сумов.


В связи с этим, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре провели предварительное расследование по 8 собранным документам, полученным региональными властями. Было доказано, что случаи, выявленные в ходе исследований в трех регионах, не являлись преступлением или были менее значительными.


Согласно дополнительным данным информационной службы прокуратуры Самаркандской области, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.  Было открыто административное дело с полным возмещением убытков, выявленных в ходе расследования. Собранные документы были направлены в административные суды. По пяти документам следствия возбуждено уголовное дело.


Из 6 миллиардов 174 миллионов сумов, выявленных экспертами Счетной палаты, 3 миллиарда 386 миллионов сумов были подтверждены в ходе проверки. Обеспечено изъятие 2 миллиардов 706 миллионов сумов. Ведется расследование ущерба 679 млн. сумов.


Похожие статьи:
﻿
Предприятию в Самаркандской области могли начислить лишнюю задолженность почти на 63 млн сумов

Предприятию в Самаркандской области могли начислить лишнюю задолженность почти на 63 млн сумов

Новости Самарканда
﻿
Хищения выявлены в Самаркандской областной инфекционной больнице

Хищения выявлены в Самаркандской областной инфекционной больнице

Новости Самарканда / ТОП
﻿
Почти 300 тысяч жителей Самаркандской области задолжали за электроэнергию

Почти 300 тысяч жителей Самаркандской области задолжали за электроэнергию

Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области выявлено 165 случаев присвоения средств на общую сумму в размере 168,6 млн сумов

В Самаркандской области выявлено 165 случаев присвоения средств на общую сумму в размере 168,6 млн сумов

Новости Самарканда
﻿
Должностные лица отдела народного образования расхитили 160 млн сумов, выделенные на ремонт школ

Должностные лица отдела народного образования расхитили 160 млн сумов, выделенные на ремонт школ

Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика