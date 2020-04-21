Раскрыты проделки ургутского мошенника

11 апреля в отношении жителя Ургутского района Самаркандской области К.З. было объявлено обвинение, касаемо совершения преступления, предусмотренного пунктом "б” части 3 статьи 168 Уголовного кодекса РУз. Так, кто же он и за что осужден? Об этом подробно.





Двое ургутцев стали жертвами его обмана, путем мошенничества он заполучил с них немалую сумму денег, которые потратил, как говорят в таких случаях, по своему усмотрению. В марте 2017 года он пообещал жительнице махалли "Куйикишлок" Ургутского района Р.Г. устроить ее сына на работу, который только вернулся со службы в армии. За свои услуги мужчина взял с нее "гонорар” в размере 2 000 долларов США, но обещанное не сдержал.

Следующей жертвой оказался житель махалли "Терак" того же района. В середине марта 2018 года "герой” нашего повествования уверил Т.Ж., что поможет в досрочном освобождении его брата из учреждения исполнения наказания. В этот раз заполучил за свою "помощь” 4 950 долларов США.

Как мы видим, в обоих случаях наши граждане доверили решение своей проблемы мошеннику, отдав собственноручно свои деньги. Как сообщает пресс-служба МВД, в итоге оказались в затруднительном положении.