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  • 21 апрель 2020 10:52
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Джамбайцев снабдят семенным материалом и минеральными удобрениями

На видеоселекторном совещании от 14 апреля под председательством Президента, посвященного дальнейшему развитию аграрного сектора, увеличению объемов производства продуктов питания, был  дан ряд заданий по дальнейшему повышению эффективности работы в этом направлении.  В целях обеспечения выполнения поставленных задач, включая посадку, эффективное использование приусадебных участков, реализацию агротехнических мероприятий фермерскими и дехканскими хозяйствами по продовольственной безопасности,  результативную организацию фермерства в домашних условиях, хоким области Эркинжон Турдимов посетил Джамбайский район  и на месте ознакомился с проводимой работой.
 
 
Зарина Амритдинова

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