Джамбайцев снабдят семенным материалом и минеральными удобрениями

На видеоселекторном совещании от 14 апреля под председательством Президента, посвященного дальнейшему развитию аграрного сектора, увеличению объемов производства продуктов питания, был дан ряд заданий по дальнейшему повышению эффективности работы в этом направлении. В целях обеспечения выполнения поставленных задач, включая посадку, эффективное использование приусадебных участков, реализацию агротехнических мероприятий фермерскими и дехканскими хозяйствами по продовольственной безопасности, результативную организацию фермерства в домашних условиях, хоким области Эркинжон Турдимов посетил Джамбайский район и на месте ознакомился с проводимой работой.

Зарина Амритдинова