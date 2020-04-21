На 2000 га земли в Пайарыкском районе будут разбиты интенсивные сады

Когда-то на этой пустынной территории Пайарыкского района росли колючие заросли. Казалось бы, на выжженной лучами солнца земле не могут расти никакие сельхозкультуры.

За короткое время здесь произошли большие преобразования. По инициативе хокима области была проведена вода, организовано капельное орошение, построен специальный мембранный бассейн вместимостью 20 тыс.тонн воды. С дистанции 3 километром было подведено электричество. На полях 350 гектаров высажены интенсивные высокоурожайные сорта винограда.





Данная работа проведена в соответствии с поручением президента на видеоселекторном совещании от 14 апреля текущего года. Главой правительства было отмечено, что в стране имеются большие резервы как для полного обеспечения внутреннего спроса, так и для наращивания экспорта. Ответственным руководителям и земледельцам необходимо работать по-новому, чтобы получить больше урожая и прибыли.

Согласно данному направлению ведется определенная работа по посадке высокоурожайных саженцев винограда на горных и холмистых землях в Пайарыкском районе. Между виноградником будут засеяны семена огурцов и других овощей. Необходимо сказать, что уже определено предприятие, которое не только предоставит посадочный материал, но и закупит собранный урожай.





Хоким области побеседовал с земледельцами, между которыми будет распределена территория, а именно 350 гектаров пахотных земель в махалле «Шуртеппа» села Новоли. Азам Шодмонов долгое время был без работы, и как только он услышал, что в соседней деревне выделяется земля, одним из первых подал заявление.





- Мне дали место на этой заброшенной земле, - рассказывает Азам Шодмонов. - Как только мы услышали об этом, пришли вместе с братом и получили 1 гектар земли. Дай бог, мы здесь посадим семена арбуза, дыни и будет трудиться всей семьей. Здесь посадили виноградники, между ними можно вырастить различные сельскохозяйственные культуры, в том числе и огурцы. Мы очень рады предоставленной нам возможности.





Добросовестно трудиться и получать оплату за свой труд смогут 505 безработных и малообеспеченных семей. В настоящее время посадка интенсивного винограда в данной местности идет полным ходом. Эркинжон Турдимов сказал о целесообразности посадки на этих землях одного и того же вида сельхозкультур. И отметил, что только объединившись, дехкане смогут достичь своих целей.





А пока работа на полях идет полным ходом. Благодаря усилиям молодых людей, полных энергии и уверенности в завтрашнем дне, в ближайшие годы будет собран хороший урожай, а здесь будет разбит большой сад. До конца года запланирована организация подобных садов на 2000 гектарах земли в этой местности.

Зарина Амритдинова