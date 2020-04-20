Жителей Самарканда призывают не выходить из дома без крайней необходимости

Военнослужащие Самаркандского гарнизона Центрального военного округа призывают городское население сидеть дома и не выходить на улицы. Проезжая на легкобронированной технике «Maxx-Pro pluss», с помощью громкоговорителя стражи правопорядка напомнили, что нужно соблюдать правила карантина.

Ежедневно по улицам Самарканда проезжают 3 военных автомобиля, которые преодолевают расстояние около 150 километров. Они оснащены специальным усилителем, системой оповещения населения, а звуковое сообщение может услышать человек, находящийся в 100 метрах.

- Самый эффективный способ борьбы с опасной инфекцией - это оставаться дома и следовать советам врачей, - говорит подполковник Шавкат Абдурахимов. - Для этого доступны средства массовой информации, баннеры, а также портативные методы пропаганды.

Также по инициативе военных пропагандистская работа ведется и в отдаленных районах Самаркандской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.