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  • 20 апрель 2020 20:07
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Жителей Самарканда призывают не выходить из дома без крайней необходимости

Военнослужащие Самаркандского гарнизона Центрального военного округа призывают городское население сидеть дома и не выходить на улицы. Проезжая на легкобронированной технике «Maxx-Pro pluss», с помощью громкоговорителя стражи правопорядка напомнили, что нужно соблюдать правила карантина.  

 

Жителей Самарканда призывают не выходить из дома без крайней необходимости

 

Ежедневно по улицам Самарканда проезжают 3 военных автомобиля, которые преодолевают расстояние около 150 километров. Они оснащены специальным усилителем, системой оповещения населения, а звуковое сообщение может услышать человек, находящийся в 100 метрах.

 

Жителей Самарканда призывают не выходить из дома без крайней необходимости

 

- Самый эффективный способ борьбы с опасной инфекцией - это оставаться дома и следовать советам врачей, - говорит подполковник Шавкат Абдурахимов. - Для этого доступны средства массовой информации, баннеры, а также портативные методы пропаганды.

 

Жителей Самарканда призывают не выходить из дома без крайней необходимости

 

Также по инициативе военных пропагандистская работа  ведется и в отдаленных районах Самаркандской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.


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