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  • 18 апрель 2020 17:25
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В Самарканде создан Денауский институт предпринимательства и педагогики

Принято постановление Президента «О мерах по расширению и дальнейшему совершенствованию системы подготовки высококвалифицированных кадров в Сурхандарьинской области» (№ ПП–4681, 17.04.2020 г.).

 

В Самарканде создан Денауский институт предпринимательства и педагогики


 

В соответствии с постановлением, на базе Денауского филиала Термезского государственного университета создан Денауский институт предпринимательства и педагогики Самаркандского государственного университета. 

 

Институт является государственным высшим образовательным учреждением со статусом юридического лица и входит в систему Министерства высшего и среднего специального образования. 

 

Образовательная деятельность Института начинается с 2020/2021 учебного года. 

Согласно постановлению, при оплате труда профессоров-преподавателей и работников Института тарифные коэффициенты и базовые должностные оклады рассчитываются в 1,5-кратном размере. 


Постановлением утвержден состав Попечительского совета Института. 

 

На Самаркандский государственный университет возложена задача шефства над Институтом, сообщает  газета «Правда Востока» со ссылкой на Минюст.


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