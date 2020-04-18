В Самарканде создан Денауский институт предпринимательства и педагогики

Принято постановление Президента «О мерах по расширению и дальнейшему совершенствованию системы подготовки высококвалифицированных кадров в Сурхандарьинской области» (№ ПП–4681, 17.04.2020 г.).





В соответствии с постановлением, на базе Денауского филиала Термезского государственного университета создан Денауский институт предпринимательства и педагогики Самаркандского государственного университета.

Институт является государственным высшим образовательным учреждением со статусом юридического лица и входит в систему Министерства высшего и среднего специального образования.

Образовательная деятельность Института начинается с 2020/2021 учебного года.

Согласно постановлению, при оплате труда профессоров-преподавателей и работников Института тарифные коэффициенты и базовые должностные оклады рассчитываются в 1,5-кратном размере.





Постановлением утвержден состав Попечительского совета Института.

На Самаркандский государственный университет возложена задача шефства над Институтом, сообщает газета «Правда Востока» со ссылкой на Минюст.