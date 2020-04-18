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  • 18 апрель 2020 17:11
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Житель Булунгура оштрафован за домашнее застолье в период карантина

Житель Булунгура оштрафован за домашнее застолье в период карантинаВ Узбекистане за минувшие сутки было зафиксировано 2 факта нарушений карантинных правил, устанавливающих запрет на проведение торжественных мероприятий. Один из случаев - в Самаркандской области.

 

Гражданин Абдуллахон А. 1988 г.р., проживающий в махалле «Сохибкор» Булунгурского района, нарушив правила карантина, у себя дома устроил "посиделку" с участием 11 своих знакомых, за что также в соответствии со статьей 54 Кодекса об Административной ответственности был составлен административный протокол.


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