Житель Булунгура оштрафован за домашнее застолье в период карантина

В Узбекистане за минувшие сутки было зафиксировано 2 факта нарушений карантинных правил, устанавливающих запрет на проведение торжественных мероприятий. Один из случаев - в Самаркандской области.

Гражданин Абдуллахон А. 1988 г.р., проживающий в махалле «Сохибкор» Булунгурского района, нарушив правила карантина, у себя дома устроил "посиделку" с участием 11 своих знакомых, за что также в соответствии со статьей 54 Кодекса об Административной ответственности был составлен административный протокол.