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  • 18 апрель 2020 10:32
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Судьбу стены за Регистаном решат после карантина

На днях в СМИ появились сообщения о грядущем сносе стены, построенной в 2006 году за площадью Регистан в Самарканде. В Минкульте эти слухи опровергли, заявив, что никаких запросов от администрации города ведомство не получало, а согласование в данном случае необходимо.

 

Судьбу стены за Регистаном решат после карантина

 

Окончательное решение о судьбе стены будет принято только после карантина. Мнения экспертов, принимающих участие в обсуждении в рамках специально созданного местного культсовета, разнятся. 

 

Некоторые выступают за немедленный снос, аргументируя это тем, что стена не несет никакой ценности и нарушает гармонию исторической застройки территории, другие смотрят на проблему шире и призывают не рубить сплеча.


Один из аспектов, на который обращают внимание последние, — это внешний вид зданий, находящихся за стеной. Если представить, что ее нет, какой откроется вид? Чтобы у посетителей величественного Регистана не возникало диссонанса, необходимо, как считает ряд экспертов, обновить фасады близлежащих строений и сделать их вид более традиционным. В частности, заменить стальные двери и пластиковые оконные рамы на деревянные, а стены оштукатурить глиной. Вся эта работа должна быть проведена в рамках закона.

 

Еще один вопрос — что станет с территорией, которая освободится после разрушения стены. Есть опасения, что там появятся торговые точки и нерегулируемая парковка. 

 

Поэтому необходим комплексный проект, в котором будут учтены все нюансы. Без него никакие изменения жемчужине Востока — площади Регистан и ее окрестностям с мечетями и мавзолеями — не грозят.


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