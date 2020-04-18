Судьбу стены за Регистаном решат после карантина

На днях в СМИ появились сообщения о грядущем сносе стены, построенной в 2006 году за площадью Регистан в Самарканде. В Минкульте эти слухи опровергли, заявив, что никаких запросов от администрации города ведомство не получало, а согласование в данном случае необходимо.



Окончательное решение о судьбе стены будет принято только после карантина. Мнения экспертов, принимающих участие в обсуждении в рамках специально созданного местного культсовета, разнятся.

Некоторые выступают за немедленный снос, аргументируя это тем, что стена не несет никакой ценности и нарушает гармонию исторической застройки территории, другие смотрят на проблему шире и призывают не рубить сплеча.



Один из аспектов, на который обращают внимание последние, — это внешний вид зданий, находящихся за стеной. Если представить, что ее нет, какой откроется вид? Чтобы у посетителей величественного Регистана не возникало диссонанса, необходимо, как считает ряд экспертов, обновить фасады близлежащих строений и сделать их вид более традиционным. В частности, заменить стальные двери и пластиковые оконные рамы на деревянные, а стены оштукатурить глиной. Вся эта работа должна быть проведена в рамках закона.

Еще один вопрос — что станет с территорией, которая освободится после разрушения стены. Есть опасения, что там появятся торговые точки и нерегулируемая парковка.

Поэтому необходим комплексный проект, в котором будут учтены все нюансы. Без него никакие изменения жемчужине Востока — площади Регистан и ее окрестностям с мечетями и мавзолеями — не грозят.