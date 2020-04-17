За 2019 год тела 1761 питомца были вывезены с территории Самарканда.

По статистике, более 50 процентов жертв укусов бездомных животных - это дети и подростки. По данным Государственного ветеринарного комитета, около 1 миллиона человек во всем мире ежегодно умирает от болезней, вызванных бешенством животных. Приблизительно 95% этих случаев - травмы, вызванные бездомными собаками, 60-65% случаев выявляются у маленьких детей в возрасте до 14 лет.

О работе, проделанной в Самарканде по предотвращению подобных случаев, рассказал руководитель городского отдела ветеринарии и развития животноводства Баликул Хакимов

- В 2019 году бродячими животными были ранены в разной степени 699 граждан. Исследование показало, что у 652 из них есть хозяева, а оставшихся 47-нет. Только 419 из найденных животных были вакцинированы против бешенства, и было выдано ветеринарное свидетельство. Решением Кабинета Министров «О мерах по совершенствованию деятельности служб, связанных с отловом и уходом за бездомными животными» утверждены правила содержания собак и кошек в населенных пунктах. Согласно документу, соблюдение санитарных, ветеринарных и гигиенических правил для граждан является обязательным условием содержания животных в домашних условиях. Гражданам, живущим в многоэтажных домах, также разрешается содержать не более одной собаки и кошки с согласия соседей и товарищества собственников частного жилья. Выгуливать собак без намордника и поводка разрешено только в специально отведенных огороженных местах. Владельцы четвероногих животных также обязаны следить за тем, чтобы в местах их прогулок и в многоквартирных домах было тихо с 22:00 до 8:00. После прогулки желательно дезинфицировать лапы собаки.

Как рассказывает специалист, в целях обеспечения стабильности эпидемиологической обстановки в регионе гражданам запрещается выбрасывать трупы животных в мусорные баки и на улицу. Сначала они должны проинформировать махаллинский сход граждан, после передать труп животного в отдел содержания бездомных животных при городском управлении благоустройства с регистрационным свидетельством.

К сожалению, в большинстве случаев тела собак и кошек выбрасывают в мусорные баки или на улицу. В прошлом году в сотрудничестве с городским отделом ветеринарии и развития животноводства и ответственными организациями тела 1761 питомца были вывезены с территории Самарканда.

Только за прошлый год зарегистрировано и привито 6785 домашних животных. 3382 из них были обследованы впервые, сообщает газетаЗарафшон.