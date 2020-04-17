Как поживают иностранные студенты и профессора, которые остались в Самарканде ?
В связи с
усиливающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции и переходом на
каникулы в общежитиях высших учебных заведений Самаркандской области на данный
момент остались проживать только иностранные студенты и преподаватели.
Фото Zarnews
Среди них студенты из соседнего Туркменистана,
Афганистана, Индии, Южной Кореи, России и Испании. Для них созданы все условия, однако, введено одно правило – не выходить
за пределы студенческого городка на период карантина. О том, как проходят эти
выходные, чем скрашивают досуг, рассказали сами студенты.
Мухаммед Абдулла Кройпок из Индии не жалуется на
создавшуюся ситуацию вокруг коронавируса. Студент Самаркандского государственного
университета рад, что находится именно в Самарканде, поскольку в его стране
риски заражения сравнительно высоки. Иностранец благодарит узбекский народ и
руководителей за неоднократную спонсорскую помощь, условия, созданные для приезжих.
Мухаммед, как и более 18 000 студентов СамГУ, пользуется онлайн-курсами
дистанционного обучения.
- Народ Узбекистана дисциплинирован и заботлив,- говорит Мириам
Фориант, профессор из Испании. –Я вижу, как здесь охраняется каждое строение,
здание, жилище. Люди находятся на самоизоляции. Нет повода для беспокойства и
паники ... Сегодня мир должен объединиться, чтобы вместе побороть коронавирус. В
свою очередь, мы также активно участвуем в организации онлайн-занятий.
О том, как коротают свободное время во время карантина, рассказали
и студенты-иностранцы Самаркандского института экономики и сервиса. Ребята из
России, Украины, Таджикистана и Туркменистана на вопрос, как на них влияет
изоляция, отвечают: «Сейчас обостренная ситуация не только здесь, она повсюду. Мировая
пандемия охватила почти все страны. Зато есть возможность сосредоточиться,
подумать о курсовых работах, заняться спортом. Для этого в общежитии
предусмотрены все условия, постоянно оказывается помощь»
Действительно, в сложные дни работники вузов оказывают безвозмездную помощь
иностранным студентам и преподавателям. Международные общежития, в которых они
живут, время от времени снабжаются продуктами питания в соответствии с
принципами карантинных и санитарно-эпидемиологических требований. За состоянием
здоровья студентов, оставшихся в Самарканде, тщательно наблюдают. Важно
отметить, что в вузах области принимаются важные меры для предотвращения
распространения коронавируса. В частности, факультеты, учебные корпуса, общежития
заведений регулярно дезинфицируются.
- Самаркандский государственный университет тесно сотрудничает с более чем 80 вузами по
всему миру, - отмечает проректор по международному сотрудничеству СамГУ Мухтор
Насыров. - Из-за карантина иностранные профессора, преподаватели и студенты не
смогли вернуться домой. Сегодня они активно участвуют в дистанционном обучении
и организуют онлайн-конференции.
Вспышка коронавируса рано или поздно закончится. Внимание,
забота и поддержка в трудные дни в Узбекистане, как стране, дружелюбной для
иностранных студентов, превыше всего.
Зарина Хакбердиева