17 апрель 2020 17:44

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Как поживают иностранные студенты и профессора, которые остались в Самарканде ?

В связи с усиливающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции и переходом на каникулы в общежитиях высших учебных заведений Самаркандской области на данный момент остались проживать только иностранные студенты и преподаватели. Фото Zarnews

Среди них студенты из соседнего Туркменистана, Афганистана, Индии, Южной Кореи, России и Испании. Для них созданы все условия, однако, введено одно правило – не выходить за пределы студенческого городка на период карантина. О том, как проходят эти выходные, чем скрашивают досуг, рассказали сами студенты. Мухаммед Абдулла Кройпок из Индии не жалуется на создавшуюся ситуацию вокруг коронавируса. Студент Самаркандского государственного университета рад, что находится именно в Самарканде, поскольку в его стране риски заражения сравнительно высоки. Иностранец благодарит узбекский народ и руководителей за неоднократную спонсорскую помощь, условия, созданные для приезжих. Мухаммед, как и более 18 000 студентов СамГУ, пользуется онлайн-курсами дистанционного обучения. - Народ Узбекистана дисциплинирован и заботлив,- говорит Мириам Фориант, профессор из Испании. –Я вижу, как здесь охраняется каждое строение, здание, жилище. Люди находятся на самоизоляции. Нет повода для беспокойства и паники ... Сегодня мир должен объединиться, чтобы вместе побороть коронавирус. В свою очередь, мы также активно участвуем в организации онлайн-занятий.







О том, как коротают свободное время во время карантина, рассказали и студенты-иностранцы Самаркандского института экономики и сервиса. Ребята из России, Украины, Таджикистана и Туркменистана на вопрос, как на них влияет изоляция, отвечают: «Сейчас обостренная ситуация не только здесь, она повсюду. Мировая пандемия охватила почти все страны. Зато есть возможность сосредоточиться, подумать о курсовых работах, заняться спортом. Для этого в общежитии предусмотрены все условия, постоянно оказывается помощь»

Действительно, в сложные дни работники вузов оказывают безвозмездную помощь иностранным студентам и преподавателям. Международные общежития, в которых они живут, время от времени снабжаются продуктами питания в соответствии с принципами карантинных и санитарно-эпидемиологических требований. За состоянием здоровья студентов, оставшихся в Самарканде, тщательно наблюдают. Важно отметить, что в вузах области принимаются важные меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, факультеты, учебные корпуса, общежития заведений регулярно дезинфицируются.

- Самаркандский государственный университет тесно сотрудничает с более чем 80 вузами по всему миру, - отмечает проректор по международному сотрудничеству СамГУ Мухтор Насыров. - Из-за карантина иностранные профессора, преподаватели и студенты не смогли вернуться домой. Сегодня они активно участвуют в дистанционном обучении и организуют онлайн-конференции.





Вспышка коронавируса рано или поздно закончится. Внимание, забота и поддержка в трудные дни в Узбекистане, как стране, дружелюбной для иностранных студентов, превыше всего.

Зарина Хакбердиева