В Самарканде число больных коронавирусом достигло 8

Число больных новой коронавирусной инфекцией по сравнению с последними данными увеличилось на 3. Всего по области 8 инфицированных, сообщает Самаркандское областное управление здравоохранения.
Напомним, первый раз коронавирусная инфекция на территории Самаркандской области была диагностирована 7 апреля у управляющего крупного предприятия в регионе. Все последующие случаи заражения связаны с гражданами, которые вступали в контакт с этим пациентом.
Всего По Узбекистану число выздоровлений составляет 129, а количество смертей от COVID-19 составляет 4 случая. Отметим, количество новых случаев коронавируса в Узбекистане снижается второй день подряд.
Всего на момент публикации число выявленных с 15 марта случаев коронавируса по Узбекистану составляет 1380, число выздоровевших — 140 человек, скончавшихся — 4.
Пациенты по регионам:
• Ташкент — 420
• Бухарская область — 376
• Хорезмская область — 177
• Андижанская область — 126
• Наманганская область — 89
• Ферганская область — 86
• Каракалпакстан — 58
• Сурхандарьинская область — 23
• Самаркандская область — 8
• Кашкадарьинская область — 6
• Сырдарьинская область — 6
• Джизакская область — 3
• Навоийская область — 2
Минздрав уточняет, что большинство пациентов находились на карантине, после подтверждения у них коронавируса они переведены в специализированные учреждения в регионах.