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  • 17 апрель 2020 14:44
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В Самарканде число больных коронавирусом достигло 8

Число больных новой коронавирусной инфекцией по сравнению с последними данными увеличилось на 3. Всего по области 8 инфицированных, сообщает Самаркандское областное управление здравоохранения.

 

В Самарканде число больных коронавирусом достигло 8


 

Напомним, первый раз  коронавирусная инфекция на территории Самаркандской области была диагностирована 7 апреля у управляющего крупного предприятия в регионе. Все последующие случаи заражения связаны с гражданами, которые вступали в контакт с этим пациентом.


Всего По Узбекистану число выздоровлений составляет 129, а количество смертей от COVID-19 составляет 4 случая. Отметим, количество новых случаев коронавируса в Узбекистане снижается второй день подряд.


Всего на момент публикации число выявленных с 15 марта случаев коронавируса по Узбекистану составляет 1380, число выздоровевших — 140 человек, скончавшихся — 4.

 

Пациенты по регионам:


•  Ташкент — 420

•  Бухарская область — 376

•  Хорезмская область — 177

•  Андижанская область — 126

•  Наманганская область — 89

•  Ферганская область — 86

•  Каракалпакстан — 58

•  Сурхандарьинская область — 23

•  Самаркандская область — 8

•  Кашкадарьинская область — 6

•  Сырдарьинская область — 6

•  Джизакская область — 3

•  Навоийская область — 2

 

Минздрав уточняет, что большинство пациентов находились на карантине, после подтверждения у них коронавируса они переведены в специализированные учреждения в регионах.


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