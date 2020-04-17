В Самарканде число больных коронавирусом достигло 8

Число больных новой коронавирусной инфекцией по сравнению с последними данными увеличилось на 3. Всего по области 8 инфицированных, сообщает Самаркандское областное управление здравоохранения.





Напомним, первый раз коронавирусная инфекция на территории Самаркандской области была диагностирована 7 апреля у управляющего крупного предприятия в регионе. Все последующие случаи заражения связаны с гражданами, которые вступали в контакт с этим пациентом.





Всего По Узбекистану число выздоровлений составляет 129, а количество смертей от COVID-19 составляет 4 случая. Отметим, количество новых случаев коронавируса в Узбекистане снижается второй день подряд.





Всего на момент публикации число выявленных с 15 марта случаев коронавируса по Узбекистану составляет 1380, число выздоровевших — 140 человек, скончавшихся — 4.

Пациенты по регионам:





• Ташкент — 420

• Бухарская область — 376

• Хорезмская область — 177

• Андижанская область — 126

• Наманганская область — 89

• Ферганская область — 86

• Каракалпакстан — 58

• Сурхандарьинская область — 23

• Самаркандская область — 8

• Кашкадарьинская область — 6

• Сырдарьинская область — 6

• Джизакская область — 3

• Навоийская область — 2

Минздрав уточняет, что большинство пациентов находились на карантине, после подтверждения у них коронавируса они переведены в специализированные учреждения в регионах.