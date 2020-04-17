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  • 17 апрель 2020 13:45
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В Пастдаргомском районе начнут развивать приусадебные участки

Будничный день бывшей учительницы на пенсии Норой Ачиловой, жительницы махалли "Коксой”  Пастдаргомского района начинается спозаранку. После наспех съеденного завтрака, взяв в руки мотыги, вся семья из шести человек направляется в поле.  Женская половина дома наряду с мужчинами копает землю и сеет семена различных культур. Ведь, весна – то самое время, когда нужно успеть провести все этапы полевых работ. Если все сделать как следует и с любовью, то благодатная земля ответит тем же и будет кормить целый год, говорит Норой Ачилова.
 
 
Зарина Амритдонова

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