Будут приняты меры по сокращению бедности в Каттакургане

Объявлен проект постановления Кабинета Министров "Об утверждении мер по социально-экономическому развитию города Каттакурган Самаркандской области на 2020-2022 годы и сокращению бедности".





Утверждена программа мероприятий по социально-экономическому развитию и сокращению бедности города Каттакурган Самаркандской области на 2020-2022 годы, которая предусматривает следующее:





Меры по снижению бедности в Каттакургане, Самаркандской области на 2020-2022 годы;





Адресный список инвестиционных проектов по развитию промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства в г. Каттакургане Самаркандской области в 2020-2022 гг .;





Параметры профессиональной подготовки и переподготовки безработных в г. Каттакургане Самаркандской области в 2020-2022 гг .;

Меры по совершенствованию дорожно-коммуникационной системы и социальной сферы в Каттакургане Самаркандской области на 2020-2022 годы;





Состав Республиканской комиссии по координации и систематическому контролю за реализацией Программы.





Агентство по управлению государственными активами хокимията Самаркандской области:





бывшая пустующая котельная Министерства жилищно-коммунального хозяйства (включая земельные участки), пустующее здание и земля бывшего педагогического колледжа при Министерстве дошкольного образования, расположенные в МСГ «Гарб мачит» на баланс городского хокимията Каттакургана за счет сокращения государственной доли 6,5 га земель, принадлежащих Каттакурганскому государственному лесному хозяйству;





Совместно с Министерством высшего и среднего специального образования будут приняты меры по передаче 4-х этажного общежития на баланс Каттакурганского медицинского колледжа .





Министерство инвестиций и внешней торговли совместно с Центральным банком и коммерческими банками разработает и представит в Кабинет министров проект программы по реализации крупномасштабных проектов на дополнительные 5 млн. долл. США в целях дальнейшего развития предпринимательства, привлечения иностранных инвестиций и создания новых рабочих мест в Каттакургане.





АКБ «Микрокредитбанк» совместно с администрацией города Каттакургана предпримет меры по выявлению инициатора проекта по созданию торгово-развлекательного центра в регионе. Об этом сообщает кун.уз.