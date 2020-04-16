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  • 16 апрель 2020 20:10
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Еще один с пистолетом в руках, но в Самарканде

Сегодня, 16 апреля, судья Самаркандского городского административного суда Д. Каримов рассмотрел административное дело против самаркандца Аль-Бакри Рустама. Несколько дней назад в социальных сетях  вышел видеоролик с участием молодого человека.

 

Еще один с пистолетом в руках, но в Самарканде

 Еще один с пистолетом в руках, но в Самарканде

 Еще один с пистолетом в руках, но в Самарканде

 

На нем видно, как он ловко управляет пистолетом MR 654K. Мужчина вытащил оружие из машины и сделал пару выстрелов.

 

Подсудимый признан виновным по части 1 статьи 194 и статье 195 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

 

Мужчина приговорен к 12 дням тюрьмы.

 

Ориф ПАРДАЕВ,

Председатель Самаркандского городского административного суда


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