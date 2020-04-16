» » » Мужчина, назвавший себя «блогером», приговорен к 15 суткам тюрьмы
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  • 16 апрель 2020 19:33
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Мужчина, назвавший себя «блогером», приговорен к 15 суткам тюрьмы

15 апреля 2020 года, около 10:00 утра, на пересечении улиц Мирзо Улугбека и Махмуда Кашгари в Самарканде был остановлен автомобиль «Нексия» с регистрационным номером 30 D 409 RA. Пассажир, сидевший на переднем сидении, громогласно повторял, что он является директором предприятия и блогером. Своими поступками не давал сотрудникам патрульно-постовой службы выполнять свои служебные обязанности.

 

Мужчина, назвавший себя «блогером», приговорен к 15 суткам тюрьмы

 

 

Самоуверенный гражданин выйдя из машины, сделал пару снимков. Пригрозив разбирательством в суде, он зафиксировал на свой мобильный телефон работника  ППС и моменты передряги.

 

По факту нарушения правил карантина  против водителя транспортного средства составлен административный протокол. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

 

Мужчина, назвавший себя «блогером», приговорен к 15 суткам тюрьмы

 

 

Дело якобы директора, который активно противился требованиям правоохранителей и оскорблял сотрудников в момент несения государственной службы,  отправлено в Самаркандский городской административный суд.

 

Мужчина, назвавший себя «блогером», был приговорен к 15 суткам административного задержания в соответствии с частью 1 статьи 194 и статьей 195 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан.

 

Информационная служба УВД Самаркандской области.


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