Мужчина, назвавший себя «блогером», приговорен к 15 суткам тюрьмы

15 апреля 2020 года, около 10:00 утра, на пересечении улиц Мирзо Улугбека и Махмуда Кашгари в Самарканде был остановлен автомобиль «Нексия» с регистрационным номером 30 D 409 RA. Пассажир, сидевший на переднем сидении, громогласно повторял, что он является директором предприятия и блогером. Своими поступками не давал сотрудникам патрульно-постовой службы выполнять свои служебные обязанности.

Самоуверенный гражданин выйдя из машины, сделал пару снимков. Пригрозив разбирательством в суде, он зафиксировал на свой мобильный телефон работника ППС и моменты передряги.

По факту нарушения правил карантина против водителя транспортного средства составлен административный протокол. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

Дело якобы директора, который активно противился требованиям правоохранителей и оскорблял сотрудников в момент несения государственной службы, отправлено в Самаркандский городской административный суд.

Мужчина, назвавший себя «блогером», был приговорен к 15 суткам административного задержания в соответствии с частью 1 статьи 194 и статьей 195 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан.

Информационная служба УВД Самаркандской области.