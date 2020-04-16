Земля накормит каждого

В махалле "Дахбет” Акдарьинского района проживает семья Рахматовых. Комил ака вместе с супругой Мунаввар Усмановой и детьми на приусадебном участке в 10 соток ведут большое хозяйство. Они занимаются садоводством, птицеводством, рыбоводством, разводят пчёл и собирают мед, выращивают овощи и комнатные растения.





С раннего утра жизнь кипит полным ключом. Надо успеть накормить своих питомцев: 300 рыб различных сортов, 500 перепелок, 100 кур, гусей, уток, декоративных петухов.





Как говорит бывшая учительница Мунаввар Усманова, находящаяся на пенсии, еще три года назад ничего этого не было. По инициативе Президента семья смогла получить первый льготный кредит и начала свою деятельность с разведения кур. А дальше хозяйство стало расти, были получены новые кредиты. На сегодняшний день Рахматовы открыли у себя в доме цех по изготовлению пластиковых окон и дверей.





- Нам не хватает места, а иначе, мы непременно занялись бы еще каким-нибудь направлением, - смеется хозяйка дома. – А времени у нас предостаточно, его хватает не только на сельское хозяйство, но и на чтение книг.

Зарина Амритдинова