  Дезинфекция улиц продолжается

В целях предотвращения распространения короновируса сотрудниками УЧС г.Самарканда совместно с силами военного гарнизона Самаркандского округа произведена дезинфекция улиц, махаллей и обьектов с массовым посещением людей.

В ходе проведенных работ продезинфицированы улицы Шохруха, М.Улугбека, Узбекистанская, Чукурйул, Беруний, Фирдавсий, внутренние улицы в махаллях «Мустакиллик» и «Панжаб», а также улицы Мукимий и Гулабад МСГ «Ходжа Соат».

Всего было привлечено 15 единиц спецтехники. Работы по профилактике проникновения короновируса продолжаются.