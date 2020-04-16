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  • 16 апрель 2020 18:42
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Дезинфекция улиц продолжается

В целях предотвращения распространения короновируса сотрудниками УЧС г.Самарканда совместно с силами военного гарнизона Самаркандского округа произведена дезинфекция улиц, махаллей и обьектов с массовым посещением людей.

 

Дезинфекция улиц продолжается

 Дезинфекция улиц продолжается

 Дезинфекция улиц продолжается

 Дезинфекция улиц продолжается

  Дезинфекция улиц продолжается

 

 Дезинфекция улиц продолжается

 

 

В  ходе проведенных работ продезинфицированы улицы Шохруха, М.Улугбека, Узбекистанская, Чукурйул, Беруний, Фирдавсий, внутренние улицы в махаллях «Мустакиллик» и «Панжаб», а также улицы  Мукимий и Гулабад  МСГ «Ходжа Соат».

 

Всего было привлечено 15 единиц спецтехники.  Работы по профилактике проникновения короновируса продолжаются.


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