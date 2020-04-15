Самаркандский областной информационно-библиотечный центр им А.С.Пушкина работает в режиме онлайн

В связи с ситуацией вокруг коронавируса Самаркандский областной информационно-библиотечный центр им А.С.Пушкина закрылся для посещения и перешел в онлайн-режим работы.





Администрация областной библиотеки позаботилась о том, чтоб читатели и дальше могли пользоваться услугами центра. В связи с этим круглосуточно доступны электронные каталоги, издания и другие ресурсы.

-Мы преклоняемся перед теми, кто, призывая всех оставаться дома, сами продолжают работать, рискуя здоровьем и жизнью ради других. Во избежания широкого распространения коронавирусной инфекции, Самаркандский областной информационно-библиотечный центр продолжает свою деятельность, обслуживая читателей дистанционно. Сотрудники ИБЦ ежедневно выкладывают электронные книги на сайтах библиотеки, а также продолжают принимать заявки в электронном виде, - сообщает заместитель директора ИБЦ Наргиза Саидмурадова.

Для горожан открыта бесплатная электронная выдача художественной литературы из фонда библиотечного фонда. На данный момент сформирован список из около 300 книг. Созданы специальные чаты для информирования населения:



