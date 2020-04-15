Самаркандский областной информационно-библиотечный центр им А.С.Пушкина работает в режиме онлайн

В связи с ситуацией вокруг коронавируса Самаркандский областной информационно-библиотечный центр им А.С.Пушкина закрылся для посещения и перешел в онлайн-режим работы.
Администрация областной библиотеки позаботилась о том, чтоб читатели и дальше могли пользоваться услугами центра. В связи с этим круглосуточно доступны электронные каталоги, издания и другие ресурсы.
Для горожан открыта бесплатная электронная выдача художественной литературы из фонда библиотечного фонда. На данный момент сформирован список из около 300 книг. Созданы специальные чаты для информирования населения:
- Электронные книги: @libsamarkand_kitoblar
- Официальный канал: @samarkand_akm
- Мобильная библиотека: m.libsamarkand.uz
- Сайт библиотеки: libsamarkand.uz
- Youtube