Предприятия, несмотря на карантин, продолжают экспортировать

В течение периода карантина, объявленного в нашей стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, производственные предприятия продолжают работать стабильными темпами. В частности, экспортные компании вовремя поставляют качественную продукцию на мировой рынок.

Это важно в борьбе с коронавирусной инфекцией и другими глобальными угрозами в обеспечении макроэкономической стабильности, бесперебойной работы секторов экономики, стимулировании внешнеэкономической деятельности, эффективной социальной поддержке, предотвращении резкого падения доходов.

СП «Samrin Trade» в Самаркандском районе - одно из крупнейших предприятий региона, специализирующееся на переработке и экспорте сельскохозяйственной продукции. Сегодня компания перерабатывает и упаковывает сухофрукты, такие как изюм, сушеный урюк и грецкие орехи, и доставляет их примерно в десять стран мира, главным образом в европейскую часть.

На месте предпринимаются определенные меры по внедрению новых современных технологий обработки. В результате компания приобрела лазерное оборудование, специализирующееся на сортировке изюма. Это служит для обеспечения качества выпускаемой продукции.

В течение первого квартала этого года компания экспортировала продукцию на сумму около 800 000 долларов. Фрукты, необходимые для переработки, выращиваются в интенсивном саду площадью 140 га, созданном на базе предприятия. В настоящее время саженцы, импортируемые из Европы, выращиваются на основе технологий капельного орошения. Это также увеличит экспортный потенциал предприятия.

- В настоящее время, несмотря на карантинный период в стране, наша компания работает на полную мощность, - говорит глава компании Абдушукур Курбанов. - Если в 2019 году мы экспортировали 3500 тонн продукции на 4 миллиона долларов США, то в этом году мы планируем увеличить сумму экспорта до 5 миллионов долларов США.

В компании созданы необходимые условия для приема, хранения и очистки фруктов. Более 30 сельских молодых людей работают здесь с помощью современного оборудования. Для их транспортировки выделен отдельный автобус. Основным направлением деятельности компании является защита здоровья работников. Рабочие маски и перчатки заменяются вовремя, а в цехах предприятия проводится регулярная дезинфекция.

Информационная служба хокимията Самаркандского района.