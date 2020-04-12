Самаркандец пытался сбежать из карантина

Житель Самарканда задержан при попытке сбежать из Самаркандской областной медицинской реабилитационной больницы, куда он был помещен на двухнедельный карантин вместе с 129 гражданами. Он был задержан 11 апреля в 20.30 простым солдатом Шамсиддином Джураевым.

По данным пресс-службы Центрального военного округа, нарушитель, 1978 года рождения, недавно приехал из-за границы. До этого проживал в махалле «Чупаната» в Самарканде.

При задержании мужчина, пересекший запретную зону, попросил военнослужащего отпустить его домой за щедрое вознаграждение. Несмотря на отказ в просьбе, молодой человек продолжал бежать. После нескольких попыток остановить бегуна, Ш. Джураев принял строгие меры. О правонарушении оповестили сотрудников оперативной службы.

Сегодня, 12 апреля, по поручению командующего Центральным военным округом военнослужащего наградили орденом и ценным подарком.