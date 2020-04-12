» » » Самаркандец пытался сбежать из карантина
﻿
  • 12 апрель 2020 18:11
  • 882

Самаркандец пытался сбежать из карантина

Житель Самарканда задержан при попытке сбежать из Самаркандской областной медицинской реабилитационной  больницы, куда он был помещен на двухнедельный карантин вместе с 129 гражданами.  Он был задержан 11 апреля в 20.30 простым солдатом Шамсиддином Джураевым.

 

Самаркандец пытался сбежать из карантина

 

По данным пресс-службы Центрального военного округа, нарушитель, 1978 года рождения, недавно приехал из-за границы. До этого проживал в махалле «Чупаната» в Самарканде.

 

При задержании мужчина, пересекший  запретную зону, попросил военнослужащего отпустить его домой за щедрое вознаграждение. Несмотря на отказ в просьбе, молодой человек продолжал бежать. После нескольких попыток остановить бегуна, Ш. Джураев принял строгие меры. О правонарушении оповестили сотрудников оперативной службы.

 

Самаркандец пытался сбежать из карантина

 

Сегодня, 12 апреля, по поручению командующего Центральным военным округом военнослужащего наградили орденом  и ценным подарком.

 

Самаркандец пытался сбежать из карантина

 


Похожие статьи:
﻿
Водитель, пытавшийся сбежать от сотрудников ППС, врезался в грузовик

Водитель, пытавшийся сбежать от сотрудников ППС, врезался в грузовик

Новости Самарканда
﻿
В Ташкенте задержан самаркандец, совершивший тяжкое преступление

В Ташкенте задержан самаркандец, совершивший тяжкое преступление

Новости Самарканда
﻿
При получении $4000 задержан заместитель декана

При получении $4000 задержан заместитель декана

Новости Самарканда
﻿
22-летний житель Самаркандской области до смерти избил родственника

22-летний житель Самаркандской области до смерти избил родственника

Новости Самарканда / Проишествия
﻿
В Самарканде определилась лучшая медицинская сестра округа

В Самарканде определилась лучшая медицинская сестра округа

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика