В Каттакургане произошел взрыв: 2 человека погибли, 5 пострадали

12 апреля 2020 года в 06:43 в результате утечки газа в одном из двухэтажных домов в МСГ «Гузалкент» города Каттакургана произошел страшный взрыв.

В результате взрыва два человека скончались от полученных травм, пять человек были доставлены в городское медицинское объединение с различными травмами.

По сообщению пресс-службы администрации Каттакургана, на место происшествия прибыл хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов. Началась эвакуация из домов, поврежденных взрывом.





На место происшествия выехали спасатели и следователи. Дело расследуется следственным отделом ОВД г. Каттакургана.

Информационная служба УВД Самаркандской области.