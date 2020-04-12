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  • 12 апрель 2020 12:04
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В Каттакургане произошел взрыв: 2 человека погибли, 5 пострадали

12 апреля 2020 года в 06:43 в результате утечки газа в одном из двухэтажных домов в МСГ «Гузалкент» города Каттакургана произошел страшный взрыв.

 

 

В Каттакургане произошел взрыв: 2 человека погибли, 5 пострадали

 

В результате взрыва два человека скончались от полученных травм, пять человек были доставлены в городское медицинское объединение с различными травмами.

 

По сообщению пресс-службы администрации Каттакургана, на место происшествия прибыл хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов. Началась эвакуация из домов, поврежденных взрывом.

 

 

В Каттакургане произошел взрыв: 2 человека погибли, 5 пострадали


 

На место происшествия выехали спасатели и следователи. Дело расследуется следственным отделом ОВД г. Каттакургана.

 

 

Информационная служба УВД Самаркандской области.


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