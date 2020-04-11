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  • 11 апрель 2020 19:31
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В Самарканде устраняют причины потопов

Самаркандское городское отделение МЧС устраняет последствия ливня, прошедшего 6 апреля. Обильные осадки привели к подтоплению улиц города, дворовых территорий, разрушению домов и пристроек.

 

В Самарканде устраняют причины потопов

 

Как мы ранее сообщали, в дежурно-диспетчерскую службу в тот день поступило более 150 звонков о помощи, на местах работало 12 бригад пожарных и спасательных служб. По мере возможности помощь оказывалась всем пострадавшим от наводнения людям.

 

В Самарканде устраняют причины потопов

 

Одной из причин страшных потопов являются незаконные постройки вдоль коллекторов и над ними, позже разъяснили в городском хокимияте. Вдоль каналов расположены более 300 незаконных построек, которые были узаконены. Для того, чтобы город не заливало дождевой водой, эти строения необходимо снести.

 

В Самарканде устраняют причины потопов

 

Чтобы предотвратить  очередное наводнение, сотрудники городского отделения МЧС очищают арыки и каналы от бытового мусора. В частности, идет процесс очистки канала Чашмаи Хизр, который проходит  через пересечение улиц С.Айни и Термезской.

 

-К сожалению, железобетонные мостики к дому, построенные через канал некоторыми гражданами, пришлось снести, поскольку это мешало очистке и прохождению воды, -говорит  начальник МЧС г. Самарканда Ж.Бахриев.-В процессе работы канал был вырыт на глубине 2 метра, что должно послужить предотвращению затопления домов граждан.

 

За целый день было демонтировано более 10 железобетонных конструкций в махалле "Кушчинор". Работы по очистке арыков продолжаются.

 

Зарина Хакбердиева 


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