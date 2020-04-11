В Самарканде устраняют причины потопов

Самаркандское городское отделение МЧС устраняет последствия ливня, прошедшего 6 апреля. Обильные осадки привели к подтоплению улиц города, дворовых территорий, разрушению домов и пристроек.

Как мы ранее сообщали, в дежурно-диспетчерскую службу в тот день поступило более 150 звонков о помощи, на местах работало 12 бригад пожарных и спасательных служб. По мере возможности помощь оказывалась всем пострадавшим от наводнения людям.

Одной из причин страшных потопов являются незаконные постройки вдоль коллекторов и над ними, позже разъяснили в городском хокимияте. Вдоль каналов расположены более 300 незаконных построек, которые были узаконены. Для того, чтобы город не заливало дождевой водой, эти строения необходимо снести.

Чтобы предотвратить очередное наводнение, сотрудники городского отделения МЧС очищают арыки и каналы от бытового мусора. В частности, идет процесс очистки канала Чашмаи Хизр, который проходит через пересечение улиц С.Айни и Термезской.

-К сожалению, железобетонные мостики к дому, построенные через канал некоторыми гражданами, пришлось снести, поскольку это мешало очистке и прохождению воды, -говорит начальник МЧС г. Самарканда Ж.Бахриев.-В процессе работы канал был вырыт на глубине 2 метра, что должно послужить предотвращению затопления домов граждан.

За целый день было демонтировано более 10 железобетонных конструкций в махалле "Кушчинор". Работы по очистке арыков продолжаются.

Зарина Хакбердиева