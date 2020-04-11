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  • 11 апрель 2020 17:49
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В Самаркандской области водитель Nexia сбил насмерть велосипедиста

В Самаркандской области водитель Nexia сбил насмерть велосипедиста.

 

В Самаркандской области водитель Nexia сбил насмерть велосипедиста

 

"10 апреля примерно в 21:00 часов 28-летний водитель автомобиля Nexia, двигаясь по автомобильной дороге "Янгижой-Гулобод", пролегающей по территории махалли "Янгижой" Самаркандского района, сбил 45-летнего узбекистанца, передвигавшегося на велосипеде", – сообщили в Следственном департаменте МВД.

 

В Самаркандской области водитель Nexia сбил насмерть велосипедиста

 В Самаркандской области водитель Nexia сбил насмерть велосипедиста

 

В результате велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека).

 

В настоящее время ведется предварительное следствие.

 


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