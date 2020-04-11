В Самаркандской области водитель Nexia сбил насмерть велосипедиста.

"10 апреля примерно в 21:00 часов 28-летний водитель автомобиля Nexia, двигаясь по автомобильной дороге "Янгижой-Гулобод", пролегающей по территории махалли "Янгижой" Самаркандского района, сбил 45-летнего узбекистанца, передвигавшегося на велосипеде", – сообщили в Следственном департаменте МВД.

В результате велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека).

В настоящее время ведется предварительное следствие.