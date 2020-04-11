» » » В городском хокимияте создан штаб по вопросам внешней торговле
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  • 11 апрель 2020 17:04
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В городском хокимияте создан штаб по вопросам внешней торговле

В целях обеспечения выполнения задач, поставленных на видеоконференции Кабинета Министров Республики Узбекистан 18 марта 2020 года и письмом Министерства инвестиций и внешней торговли от 6 апреля, был принят соответствующий приказ хокима города Самарканда.

 

В городском хокимияте создан штаб по вопросам внешней торговле

 

В соответствии с документом в администрации города Самарканда  создана постоянная (круглосуточная) оперативная штаб-квартира для обеспечения своевременной реализации инвестиционных проектов и систематического решения возможных проблем во внешней торговле. В штаб-квартире задействованы ведущие специалисты администрации города и руководители соответствующих ведомств.


Со специалистами штаба можно связаться по следующим телефонам: (66) 233-17-46, 233-70-20, 233-68-86, 233-62-61, 233-16-00.

 

Пресс-служба хокимията г. Самарканда


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