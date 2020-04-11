В городском хокимияте создан штаб по вопросам внешней торговле

В целях обеспечения выполнения задач, поставленных на видеоконференции Кабинета Министров Республики Узбекистан 18 марта 2020 года и письмом Министерства инвестиций и внешней торговли от 6 апреля, был принят соответствующий приказ хокима города Самарканда.

В соответствии с документом в администрации города Самарканда создана постоянная (круглосуточная) оперативная штаб-квартира для обеспечения своевременной реализации инвестиционных проектов и систематического решения возможных проблем во внешней торговле. В штаб-квартире задействованы ведущие специалисты администрации города и руководители соответствующих ведомств.



Со специалистами штаба можно связаться по следующим телефонам: (66) 233-17-46, 233-70-20, 233-68-86, 233-62-61, 233-16-00.

Пресс-служба хокимията г. Самарканда