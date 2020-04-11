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  • 11 апрель 2020 16:42
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В СамГАСИ запущена система дистанционного обучения

В Самаркандском государственном архитектурно-строительном институте запущена система дистанционного обучения

 

В СамГАСИ запущена система дистанционного обучения

 

В  системе дистанционного образования сформирован список  из 6471 пользователей- профессоров и студентов института.  В настоящее время в СамГАСИ имеется 23 направления бакалавра, 16 специальностей магистратуры.

 
В системе имеется более 450 материалов по направлениям и специальностям, всем пользователям  предоставлены отдельные логины и пароли для использования системы.

 

Профессора и преподаватели института постоянно обновляют информацию, а онлайн-общение со студентами организуется через телеграмм-мессенджер.


Кроме того, в сети телеграмм  запущен официальный сайт информационно-ресурсного центра института. На сайте @samdaqi armkutubxona можно скачать произведения искусства и учебники, которые вам нужны, онлайн

 

Информационная служба СамГАСИ


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