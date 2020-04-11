В СамГАСИ запущена система дистанционного обучения

В Самаркандском государственном архитектурно-строительном институте запущена система дистанционного обучения

В системе дистанционного образования сформирован список из 6471 пользователей- профессоров и студентов института. В настоящее время в СамГАСИ имеется 23 направления бакалавра, 16 специальностей магистратуры.



В системе имеется более 450 материалов по направлениям и специальностям, всем пользователям предоставлены отдельные логины и пароли для использования системы.

Профессора и преподаватели института постоянно обновляют информацию, а онлайн-общение со студентами организуется через телеграмм-мессенджер.





Кроме того, в сети телеграмм запущен официальный сайт информационно-ресурсного центра института. На сайте @samdaqi armkutubxona можно скачать произведения искусства и учебники, которые вам нужны, онлайн

Информационная служба СамГАСИ