В Нурабадском районе строится мост, соединяющий махалли «Уртабоз» и «Жом»

Селевые потоки на территории Самаркандской области, к сожалению, ежегодно приводят к многочисленным разрушениям дорог, улиц, старых построек, даже мостов. Одно из серьезных наводнений наблюдалось в 2018 году в Нурабадском районе, где в результате стихийного бедствия пострадали 71 дом и придомовые пристройки, пришли в аварийное состояние четыре моста.

В тот же день был организован штаб по устранению последствий и выявлению нанесённого ущерба. Было создано пять рабочих групп, состоящих из сотрудников областных управлений по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, ветеринарии, хокимията Нурабадского района и других.





После наводнения один из мостов, который соединял жителей махаллей «Уртабоз» и «Жом» в Нурабадском районе, существенно пострадал. Старый путепровод уже не отвечал требованиям безопасности, но за отсутствием альтернативы им все еще продолжали пользоваться и местные жители и гости обоих сел.

По поручению хокима Самаркандской области Эркинжона Турдимова, в октябре 2019 года было начато строительство нового железобетонного моста. Протяженность переправы, которая строится за счет средств местного бюджета областной администрации, составляет 32 метра, ширина-7 м. В рамках проекта предусматривается также прокладка тротуаров шириной два метра для пешеходов по каждому направлению в целях организации комфортного и безопасного движения граждан по мосту.

Как вспоминает местное население, одно время отсутствие моста для перехода через большую реку между селами создавало много трудностей для школьников, посещающих школу, местного населения, а также для движения легковых автомобилей и общественного транспорта.

Сейчас в махалле «Уртабоз» проживает около двух тысяч человек, в кишлаке «Жом»-более трех тысяч. В результате строительства нового моста будет обеспечен комфортный проезд в общей сложности 5 тысячам жителей. На данный момент строительные работы на стадии завершения, выполнено около 85% работ. Сдача в эксплуатацию запланирована на конец мая.

На строительство нового путепровода в Нурабадском районе Государственному унитарному предприятию «Куприккурилиш» выделен 1 миллиард 288 миллионов 700 тысяч сумов.

Зарина Хакбердиева