Очередная спонсорская помощь

Мать Аслиддина Салохиддинова, главы ООО «Yasham Erkaplan Carpet», пожертвовала 100 миллионов сумов и быка весом 200 килограммов Центру координации спонсорской помощи при Самаркандском региональном отделении махалли и поддержки семьи.
Напомним, что продукты, предоставляемые спонсорами, распространяются среди малообеспеченных семей, нуждающихся в помощи.
Волонтеры и желающие оказать спонсорскую поддержку могут обратиться по адресу: город Самарканд, улица Гагарина, дом 85 В. Ориентир: Самаркандский комплекс подготовки олимпийского резерва (перекресток улиц Гагарина и Мирзо Улугбека).
Расчётные счета:
20212000900436772009 - в сумах
20212840200436772001 - в долларах США
20212978100436772001 - в евро
МФО: 01030 АКБ Самарканский филиал Хамкорбанка
ИНН: 200610690
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