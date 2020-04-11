Очередная спонсорская помощь

Мать Аслиддина Салохиддинова, главы ООО «Yasham Erkaplan Carpet», пожертвовала 100 миллионов сумов и быка весом 200 килограммов Центру координации спонсорской помощи при Самаркандском региональном отделении махалли и поддержки семьи.

Напомним, что продукты, предоставляемые спонсорами, распространяются среди малообеспеченных семей, нуждающихся в помощи.

Волонтеры и желающие оказать спонсорскую поддержку могут обратиться по адресу: город Самарканд, улица Гагарина, дом 85 В. Ориентир: Самаркандский комплекс подготовки олимпийского резерва (перекресток улиц Гагарина и Мирзо Улугбека).

Расчётные счета:

20212000900436772009 - в сумах

20212840200436772001 - в долларах США

20212978100436772001 - в евро

МФО: 01030 АКБ Самарканский филиал Хамкорбанка

ИНН: 200610690

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