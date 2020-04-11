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  • 11 апрель 2020 11:48
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Очередная спонсорская помощь

Мать Аслиддина Салохиддинова, главы ООО «Yasham Erkaplan Carpet», пожертвовала  100 миллионов сумов и быка весом 200 килограммов  Центру координации спонсорской помощи при Самаркандском региональном отделении махалли и поддержки семьи.

 

Очередная спонсорская помощь

 

Напомним, что продукты, предоставляемые спонсорами, распространяются среди малообеспеченных семей, нуждающихся в помощи.

 

Волонтеры и желающие оказать спонсорскую поддержку могут обратиться по адресу: город Самарканд, улица Гагарина, дом 85 В. Ориентир: Самаркандский комплекс подготовки олимпийского резерва (перекресток улиц Гагарина и Мирзо Улугбека).

 

Расчётные счета:

20212000900436772009 - в сумах

20212840200436772001 - в долларах США

20212978100436772001 - в евро

 

МФО: 01030 АКБ Самарканский филиал Хамкорбанка

ИНН: 200610690

ОКОНХ: 98600

 

Пластиковые карты для благотворительности

8600 1204 7664 7469

04/25 (UzCARD)

МФО 01030

 

9860 1601 3412 6442

04/25 (HUMO карта)

МФО 01030

 

4231 2000 0214 6842

04/23 (VISAкарта)

МФО 01030

 

Номера телефонов: +99895-410-36-03, +99893-357-48-88


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