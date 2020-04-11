» » » В Самаркандской области во время продажи около 100 грамм опия за 17 миллионов сумов был задержан 41-летний М.О.
﻿
  • 11 апрель 2020 11:02
  • 191

В Самаркандской области во время продажи около 100 грамм опия за 17 миллионов сумов был задержан 41-летний М.О.

Оперативники Службы государственной безопасности (СГБ) задержали крупных наркоторговцев в Алмалыке и Ташкенте.

 

В Самаркандской области во время продажи около 100 грамм опия за 17 миллионов сумов был задержан 41-летний М.О.

 

 

"В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления СГБ по Ташкентской области, в Алмалыке при досмотре 41-летнего узбекистанца было обнаружено 975 грамм гашиша. Во время обыска его дома найдены предназначенные для реализации 2 килограмма 569 грамм гашиша и 1 килограмм 997 грамм опия. Как выяснилось, эти наркотические средства окольными путями из Таджикистана привез 32-летний Л.М., который также был задержан в ходе мероприятий", – сообщили в силовом ведомстве.

 

Другое оперативное мероприятие было проведено в Чиланзарском районе Ташкента. При проверке автомашины "Ласетти", передвигавшейся по 9-му кварталу данного района, в пакете, который принадлежал находившимся в машине 48-летнему и 50-летнему узбекистанцам, был обнаружен 1 килограмм 968 грамм гашиша.

 

Оперативное мероприятие провели и сотрудники управления СГБ по Ферганской области. Они во время проверки на территории Кувинского района автомашины "Матиз" под управлением 40-летнего Ш.Т. обнаружили под передним пассажирским сиденьем и изъяли в качестве вещественных доказательств 944 грамм "гашиша".

 
"В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления СГБ по Бухарской области, на территории махалли "Маданият" Тайлакского района Самаркандской области во время продажи около 100 грамм опия за 17 миллионов сумов был задержан 41-летний М.О. Выяснилось, что он получил опий от 45-летней узбекистанки. Во время обыска в подвале ее дома обнаружено и изъято более 200 грамм опия", – рассказали в СГБ.
 
Всегго в ходе проведенных оперативных мероприятий конфисковано около 2 килограмма 300 грамм опия и 6 килограмм 456 грамм гашиша.

 

По данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия, сообщает  Podrobno.uz


Похожие статьи:
﻿
В 2 миллиона сумов оценила мать своего 8-летнего сына

В 2 миллиона сумов оценила мать своего 8-летнего сына

Новости Узбекистана
﻿
СГБ конфисковала в Намангане 20 тысяч фальшивых долларов. Их пытался продать гражданин Кыргызстана

СГБ конфисковала в Намангане 20 тысяч фальшивых долларов. Их пытался продать гражданин Кыргызстана

Новости Узбекистана
﻿
Суд вынес приговор россиянке, пытавшейся ввезти в Белоруссию 100 кг экстази

Суд вынес приговор россиянке, пытавшейся ввезти в Белоруссию 100 кг экстази

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане ветераны будут ежемесячно получать бесплатные продукты питания

В Узбекистане ветераны будут ежемесячно получать бесплатные продукты питания

Общество / Новости Узбекистана
﻿
У 76-летнего жителя Ташкентской области изъяли более 1,5 кг марихуаны

У 76-летнего жителя Ташкентской области изъяли более 1,5 кг марихуаны

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика