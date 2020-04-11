В Самаркандской области во время продажи около 100 грамм опия за 17 миллионов сумов был задержан 41-летний М.О.

Оперативники Службы государственной
безопасности (СГБ) задержали крупных наркоторговцев в Алмалыке и Ташкенте.
"В ходе
оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления СГБ по
Ташкентской области, в Алмалыке при досмотре 41-летнего узбекистанца было
обнаружено 975 грамм гашиша. Во время обыска его дома найдены предназначенные
для реализации 2 килограмма 569 грамм гашиша и 1 килограмм 997 грамм опия. Как
выяснилось, эти наркотические средства окольными путями из Таджикистана привез
32-летний Л.М., который также был задержан в ходе мероприятий", – сообщили
в силовом ведомстве.
Другое
оперативное мероприятие было проведено в Чиланзарском районе Ташкента. При
проверке автомашины "Ласетти", передвигавшейся по 9-му кварталу
данного района, в пакете, который принадлежал находившимся в машине 48-летнему
и 50-летнему узбекистанцам, был обнаружен 1 килограмм 968 грамм гашиша.
Оперативное
мероприятие провели и сотрудники управления СГБ по Ферганской области. Они во
время проверки на территории Кувинского района автомашины "Матиз" под
управлением 40-летнего Ш.Т. обнаружили под передним пассажирским сиденьем и
изъяли в качестве вещественных доказательств 944 грамм "гашиша".
"В ходе
оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления СГБ по Бухарской
области, на территории махалли "Маданият" Тайлакского района
Самаркандской области во время продажи около 100 грамм опия за 17 миллионов
сумов был задержан 41-летний М.О. Выяснилось, что он получил опий от 45-летней
узбекистанки. Во время обыска в подвале ее дома обнаружено и изъято более 200
грамм опия", – рассказали в СГБ.
Всегго в ходе
проведенных оперативных мероприятий конфисковано около 2 килограмма 300 грамм
опия и 6 килограмм 456 грамм гашиша.
По данным фактам
возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса,
ведутся следственные действия, сообщает Podrobno.uz