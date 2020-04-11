В Самаркандской области во время продажи около 100 грамм опия за 17 миллионов сумов был задержан 41-летний М.О.

Оперативники Службы государственной безопасности (СГБ) задержали крупных наркоторговцев в Алмалыке и Ташкенте.

"В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления СГБ по Ташкентской области, в Алмалыке при досмотре 41-летнего узбекистанца было обнаружено 975 грамм гашиша. Во время обыска его дома найдены предназначенные для реализации 2 килограмма 569 грамм гашиша и 1 килограмм 997 грамм опия. Как выяснилось, эти наркотические средства окольными путями из Таджикистана привез 32-летний Л.М., который также был задержан в ходе мероприятий", – сообщили в силовом ведомстве.

Другое оперативное мероприятие было проведено в Чиланзарском районе Ташкента. При проверке автомашины "Ласетти", передвигавшейся по 9-му кварталу данного района, в пакете, который принадлежал находившимся в машине 48-летнему и 50-летнему узбекистанцам, был обнаружен 1 килограмм 968 грамм гашиша.

Оперативное мероприятие провели и сотрудники управления СГБ по Ферганской области. Они во время проверки на территории Кувинского района автомашины "Матиз" под управлением 40-летнего Ш.Т. обнаружили под передним пассажирским сиденьем и изъяли в качестве вещественных доказательств 944 грамм "гашиша".