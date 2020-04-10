В Пахтачийском районе пресечена попытка шантажа на 15 млн.сум

34-летний житель Пахтачийского района Самаркандской области решил подзаработать денег путем шантажа своего не бедного знакомого. Зная о том, что в феврале текущего года он совершил дорожно-транспортное происшествие, мошенник сговорился со своей знакомой.

Женщина, представившись матерью погибшего в том ДТП, сообщила, что будет требовать от виновника аварии заключения его под стражу на предстоящем заседании суда. Она сказала, что у неё имеется видеозапись дорожно-транспортного происшествия, которую она готова всем показать. Было отмечено, что она готова не делать всего этого, но взамен потребовала 15.000.000 сум.

7 апреля при получении указанной суммы мошенники были задержаны с поличным. По данному факту Следственным отделом при МВД Республики Узбекистан возбуждено уголовное дело по п."в” ч.2 ст.165 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (вымогательство).

Женщина привлечена в качестве подозреваемой, организатору предъявлено обвинение по соответствующим статьям, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное следствие продолжается.

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан