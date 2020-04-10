» » » Гражданин, оказавший сопротивление сотруднику ОВД, был заключен в тюрьму на 15 дней.
﻿
  • 10 апрель 2020 20:46
  • 59

Гражданин, оказавший сопротивление сотруднику ОВД, был заключен в тюрьму на 15 дней.

10 апреля по улице М.Улугбека в Самарканде был задержан автомобиль марки «Лассети» с номером 30 J 727 OА. Как оказалось, водитель управлял транспортным средством без стикера, а при допросе всячески оказывал сопротивление, выражался нецензурно.

 

Гражданин, оказавший сопротивление сотруднику ОВД, был заключен в тюрьму на 15 дней.

 Гражданин, оказавший сопротивление сотруднику ОВД, был заключен в тюрьму на 15 дней.

 

Дело правонарушителя было направлено в суд для вынесения судебного решения, сообщает информационная служба УВД области.

 

Административный суд Пастдаргомского района приговорил правонарушителя к 15 дням административного ареста в соответствии с частью 1 статьи 194 и статьей 195 Кодекса об административных правонарушениях Республики Узбекистан.


Похожие статьи:
﻿
В Самаркандской области возбуждено уголовное дело против гражданина, который оказывал сопротивление правоохранителям

В Самаркандской области возбуждено уголовное дело против гражданина, который оказывал сопротивление правоохранителям

Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области разыскали и наказали злостного алиментщика

В Самаркандской области разыскали и наказали злостного алиментщика

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде блогера арестовали на 15 суток за «непристойные» пранки в Instagram

В Самарканде блогера арестовали на 15 суток за «непристойные» пранки в Instagram

Новости Самарканда
﻿
Подробности нападения на инспекторов УБДД в центре города

Подробности нападения на инспекторов УБДД в центре города

Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
Гражданин Самаркандской области оштрафован за незаконный ввоз мобильных телефонов

Гражданин Самаркандской области оштрафован за незаконный ввоз мобильных телефонов

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика