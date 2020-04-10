 Гражданин, оказавший сопротивление сотруднику ОВД, был заключен в тюрьму на 15 дней.

10 апреля по улице М.Улугбека в Самарканде был задержан автомобиль марки «Лассети» с номером 30 J 727 OА. Как оказалось, водитель управлял транспортным средством без стикера, а при допросе всячески оказывал сопротивление, выражался нецензурно.

Дело правонарушителя было направлено в суд для вынесения судебного решения, сообщает информационная служба УВД области.

Административный суд Пастдаргомского района приговорил правонарушителя к 15 дням административного ареста в соответствии с частью 1 статьи 194 и статьей 195 Кодекса об административных правонарушениях Республики Узбекистан.