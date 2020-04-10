В Самарканде монтируются 16 центральных АТС. Пропускная способность сети будет увеличена как минимум до 30 Гбит/ с

Самаркандское областное управление Министерства по развитию информационных технологий и связи, региональные подразделения предприятий и организаций в области связи в системе министерства, несмотря на ситуацию вокруг коронавируса, активно реализуют запланированные на год работы.

Со стороны Японского банка международного развития (JBIC) продолжаются монтажные работы по установке новых устройств DW7000 на 16 центральных АТС в Самаркандской области, а также в городах Каттакургане и Самарканде для расширения магистральной сети.

Как только устройства будут запущены, пропускная способность магистральной сети к районам будет увеличена как минимум до 30 Гбит / с. Из 101 подстанции MSAN, которые планируется установить в течение года, 12 были введены в эксплуатацию, в 10-осуществляется передача абонентов. Установлено 29 новых мобильных базовых станций, которые обеспечивают качественную мобильную связь и интернет.

При этом работа предприятий отрасли по обслуживанию клиентов не прекращена. Поступающие заявки и обращения своевременно рассматриваются специалистами, а ошибки устраняются. В частности, Uzmobile запустил онлайн-подключение к услуге через официальный сайт компании.

Также в Самаркандской области были установлены слаботочные кабельные шахты в 40 многоэтажных домах с 2055 недавно построенными квартирами и обеспечены внутренней телекоммуникационной инфраструктурой.

По данным Самаркандского областного управления Министерства по развитию информационных технологий и развития связи, на реализуемую работу из местного бюджета и предприятий-заказчиков было потрачено более 1 миллиарда 895 миллионов сумов.