» » » В Самарканде монтируются 16 центральных АТС. Пропускная способность сети будет увеличена как минимум до 30 Гбит/ с
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  • 10 апрель 2020 18:20
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В Самарканде монтируются 16 центральных АТС. Пропускная способность сети будет увеличена как минимум до 30 Гбит/ с

Самаркандское областное управление Министерства по развитию информационных технологий и связи, региональные подразделения предприятий и организаций в области связи в системе министерства, несмотря на ситуацию вокруг коронавируса, активно реализуют запланированные на год работы.

 

В Самарканде монтируются 16 центральных АТС. Пропускная способность сети будет увеличена как минимум до 30 Гбит/ с

 

Со стороны  Японского банка международного развития (JBIC) продолжаются монтажные работы по  установке новых устройств DW7000 на 16 центральных АТС в Самаркандской области, а также в  городах Каттакургане и Самарканде для расширения магистральной сети.

 

Как только устройства будут запущены, пропускная способность магистральной сети к районам будет увеличена как минимум до 30 Гбит / с. Из 101 подстанции MSAN, которые планируется установить в течение года, 12 были введены в эксплуатацию, в 10-осуществляется передача абонентов. Установлено 29 новых мобильных базовых станций, которые обеспечивают качественную мобильную связь и интернет.

 

В Самарканде монтируются 16 центральных АТС. Пропускная способность сети будет увеличена как минимум до 30 Гбит/ с

 

При этом работа предприятий отрасли по обслуживанию клиентов не прекращена. Поступающие заявки и обращения своевременно рассматриваются специалистами, а ошибки устраняются. В частности, Uzmobile запустил онлайн-подключение к услуге через официальный сайт компании.

 

Также в Самаркандской области были установлены слаботочные кабельные шахты в 40 многоэтажных домах с 2055 недавно построенными квартирами и обеспечены внутренней телекоммуникационной инфраструктурой.

 

По данным Самаркандского областного управления Министерства по развитию информационных технологий и развития связи, на реализуемую  работу из местного бюджета и предприятий-заказчиков было потрачено более 1 миллиарда 895 миллионов сумов. 


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