В журнале «Diva International» рассказали о фестивале «Шарк тароналари»

В журнале «Diva International» (Швейцария) опубликован материал, посвященный XII Международному музыкальному фестивалю «Шарк тароналари». Автор статьи - издатель и главный редактор журнала Мерит Фосс принимала непосредственное участие в этом празднике фольклорной музыки, сообщает UzDaily со ссылкой на ИА «Дунё».

Рассказывая о фестивале, автор знакомит с его концепцией и традициями. Отмечается, что местом проведения форума является древняя площадь Регистан в Самарканде. Это место стало лучшей площадкой для мероприятия, в основе которого лежит идея сохранения традиционного песенного творчества.

«Фестиваль проводится раз в два года. Впервые он прошел в 1997 году. В нем принимают участие талантливые певцы, танцоры и музыканты со всего мира», - информирует М.Фосс.

Она сообщает, что на открытии фестиваля гостей приветствовали Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, и Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

«О.Азуле заявила, что сохранение всемирного наследия, развитие музыкального искусства как универсального языка межкультурного диалога является частью миссии ЮНЕСКО, и что Организация стремится развивать полномасштабное сотрудничество с Узбекистаном в этом направлении», - говорится в статье.

Автор пишет, что в фестивале приняли участие 340 артистов из 75 стран. Среди участников-дебютантов - Аргентина, Мьянма и Фиджи. По ее мнению, двенадцатый фестиваль существенно отличался от предыдущих. Исполнители участвовали в конкурсе на лучшее профессиональное исполнение народных песен и мелодий. Жюри, состоящее из 11 представителей международных организаций, музыковедов и композиторов, оценивало исполнителей и их исполнение. Победители были выбраны на основе этих оценок в конце фестиваля.

«Программа фестиваля также включала в себя ряд мероприятий, открытых концертов, творческих встреч, научных конференций… По традиции в рамках фестиваля прошла конференция на тему «Перспективы развития традиционного музыкального искусства народов Востока». Проведены ряд презентаций, заслушаны доклады музыковедов и ученых из более чем 10 стран, сделаны презентации. В музеях, ремесленных центрах и гостиницах Самарканда проходили выставки, на которых были представлены история фестиваля в фотографиях, изделия народно-прикладного искусства, музыкальные инструменты. Были организованы поездки к историческим памятникам, которые имеют древнюю историю, святыни, учебные заведения, современные производственные предприятия, исторические сады Амира Темура», - рассказала издатель DI своим читателям.