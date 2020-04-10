» » » Официально: в Самаркандской области уже три больных с коронавирусом
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  • 10 апрель 2020 13:33
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Официально: в Самаркандской области уже три больных с коронавирусом

Согласно официальному сообщению Самаркандского управления здравоохранения, в настоящее время у 3 человек диагностирована коронавирусная инфекция в нашем регионе.

 

7 апреля этого года мы сообщили, что у гражданина Самаркандской области была обнаружена коронавирусная инфекция в вирусологической лаборатории Регионального центра санитарно-эпидемиологического благополучия. Согласно результатам анализа, инфекция COVID-19 была также зарегистрирована у двух других граждан, которые вступали в контакт с этим пациентом.

 

При сотрудничестве с областным управлением здравоохранения, региональным центром санитарно-эпидемиологического надзора и соответствующими учреждениями осуществляетсяэпидемиологический надзор и все профилактические меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

 

В частности, 325 человек, которые находились в контакте с пациентами, помещены в санаторий «Устоз» в Акдарьинском районе, областную больницу по поддержке здоровья в Самаркандском районе и отделение инфекционных заболеваний медицинской ассоциации Пайарыкского района. Все граждане, размещенные на карантин, находятся под медицинским наблюдением.


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