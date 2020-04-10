Власти Самарканда назвали причину постоянных потопов в городе. Оказалось, что снова виновато население.

Климатические перемены происходят не только в Самарканде, но и во всем мире, объяснила пресс-служба хокимията Самаркандской области. Зима наступает неожиданно вопреки природным правилам, а уровень дождевых осадков превышает среднюю норму.

Администрация города прилагает все усилия для борьбы с последствиями климатических изменений, однако необходимо и содействие жителей Самарканда, считают городские власти.

Одной из причин страшных потопов являются незаконные постройки вдоль коллекторов и над ними, разъяснили в хокимияте. Вдоль канала расположены более 300 незаконных построек, которые были узаконены. Для того, чтобы город не заливало дождевой водой, эти строения необходимо снести.

Судебные разбирательства по этому поводу уже ведутся.